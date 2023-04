Finnairin alkuvuosi niukasti voitollinen – Lähi-Idällä aiempaa vahvempi rooli

Finnair on julkistanut vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen. Vahva kysyntä ja hyvin edennyt strateginen toteutus nostivat kausiluonteisesti heikomman neljänneksen niukasti voitolliseksi, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 73,8 prosenttia ja oli 694,7 miljoonaa euroa. Liiketulosta yhtiö teki 8,3 miljoonaa euroa, josta vertailukelpoinen tulos oli 0,9 miljoonaa. Matkustajakäyttöaste oli 75,1 prosenttia. Kasvua selittää suurelta osin vuoden 2022 pandemiaan liittyvät rajoitukset ja sitä myötä matkustamisen voimakas vähentyminen.

– Yleisen taloudellisen epävarmuuden jatkuminen heikentää näkyvyyttä matkustuskysynnän kehittymiseen koko vuoden 2023 osalta. Pandemian vaikutusten jäädessä taakse Kiinan avautumisen myötä Finnair uskoo liiketoiminnan normaalin kausiluonteisuuden palaavan. Sen mukaisesti vuoden ensimmäinen neljännes on kausiluonteisesti heikoin ja tyypillisesti liiketulokseltaan tappiollinen, kun taas kesäkuukaudet ovat vilkkaan matkustuksen aikaa, Finnair kertoo tiedotteessaan.

Toimintaympäristön epävarmuus kuitenkin jatkuu edelleen, sillä polttoaineen hinta on korkea. Inflaation vaikutuksia kysyntään on vaikea arvioida ja nousseiden kustannusten myötä yhä useampi matka saattaa jäädä tekemättä. Venäjän ilmatilan sulun pituutta ei myöskään tiedetä, joten vuoden 2023 kokonaisarviointi on haastavaa. Yhtiö kuitenkin uskoo, että liikevaihto kasvaa kuluvan vuoden aikana, muttei kuitenkaan yllä vuoden 2019 tasolle.

– Vuosi alkoi myönteisesti, kun Finnair teki kausiluonteisesti heikoimmalla ensimmäisellä neljänneksellä niukasti positiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen. Tämä oli kolmas peräkkäinen voitollinen vuosineljännes pandemian ja Venäjän ilmatilan sulkeutumisen aiheuttamien kymmenen tappiollisen neljänneksen jälkeen. Tyypillisesti vuoden ensimmäinen neljännes on tappiollinen, joten tulos kertoo sekä uuden strategian toteutuksen hyvästä etenemisestä että vahvasta kysyntäympäristöstä. Vahva kysyntä yhdistettynä pandemiasta aiheutuneisiin lentoalan kapasiteetti- ja resurssirajoitteisiin osaltaan tuki yksikkötuottojemme myönteistä kehitystä, toimitusjohtaja Topi Manner kertoo tiedotteessa.

Venäjän ilmatilasulun myötä yhtiö on joutunut miettimään uusia reittejä sekä kohteita. Ilmatilan kiertäminen pidentää lentoreittejä Finnairin kotikentän ja Japanissa, Etelä-Koreassa sekä Kiinassa sijaitsevien keskeisten suurkaupunkien välillä 15–40 prosenttia kohteesta riippuen, mikä nostaa reittien operointikustannuksia ja vaikuttaa myös tuotteen houkuttelevuuteen.

– Verkostomme on nyt maantieteellisesti tasapainoisempi, ja Yhdysvalloilla, Intialla ja Lähi-Idällä on aiempaa vahvempi rooli. Lennämme kesäkaudella 2023 yhteensä 21 viikkovuoroa Yhdysvaltoihin ja päivittäin Dohaan kolmesta pohjoismaisesta pääkaupungista, viestintäpäällikkö Suvi Aaltonen kertoo Verkkouutisille.

