Finnair pyrkii palauttamaan kannattavuutta – rekrytoi uusia työntekijöitä

Lentoliikenne on ollut kansainvälisesti pulassa koronapandemian myötä. Asiakasmäärät ovat kuitenkin jo pääosin palautuneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Finnair on sopeuttanut toimintaansa ja tehtyjä muutoksia on perusteltu kannattavuudella. Huhtikuun alkupuolella julkaistusta liikennetiedotteesta selviää, että lentoliikenne on palautunut ja osin jopa parantunut. Yhtiö kuitenkin jatkaa sitoutumistaan kannattavuuden palauttamiseen ja kustannusten vähentämiseen.

Yhtiön viestintäpäällikkö Suvi Aaltonen kertoo, että toimet kannattavuuden lisäämiseksi jatkuvat.

– Jatkamme kannattavuuden palauttamiseen tähtäävän strategiamme toteuttamista ja haemme sekä yksikkötuottojen kasvattamista että kustannusten vähentämistä. Olemme muun muassa tehneet säästösopimukset kaikkien Finnairin suurten henkilöstöryhmien kanssa, tehostaneet myyntiä ja jakelua, uudelleenneuvotelleet toimittajasopimuksia ja keventäneet organisaatiotamme, Aaltonen kertoo.

Yksi suurimmista muutoksista Finnairin yksi menestyksekkäimmistä asiakaskunnista on kohdistunut Aasian markkinoille. Venäjän ilmatilan ollessa suljettuna, Finnair on menettänyt ainutlaatuisen maantieteellisen etunsa. Aaltosen mukaan lentoreitit ovat pidentyneet Japanissa, Etelä-Koreassa sekä Kiinassa sijaitsevien keskeisten suurkaupunkien välillä 15–40 prosenttia kohteesta riippuen. Myös Aasiaan suuntaavien lentojen määrää on vähennetty merkittävästi.

Tiedotteessa on nähtävissä, että lennot Yhdysvaltoihin, Intiaan sekä Lähi-Itään ovat kasvaneet ja niihin lennettävät viikkovuorot ovat lisääntyneet.

– Verkostomme on nyt maantieteellisesti tasapainoisempi, ja Yhdysvalloilla, Intialla ja Lähi-Idällä on aiempaa vahvempi rooli. Lennämme kesäkaudella 2023 yhteensä 21 viikkovuoroa Yhdysvaltoihin ja päivittäin Dohaan kolmesta pohjoismaisesta pääkaupungista, Aaltonen kertoo.

Viestintäpäällikkö kuitenkin muistuttaa, että lentojen kannattavuuteen vaikuttaa matkustajakäyttöasteen lisäksi lennon kustannukset ja lennosta saatava tuotto. Vaikka yhtiö ei lennä vielä täydellä kapasiteetilla ja osa yhtiön kalustosta ja koneista on vuokrattu ulos, on tilanne parantunut. Yhtiöllä on käynnissä lentäjien rekrytoinnit kasvavan liikenteen tarpeisiin.

