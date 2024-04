Finanssiala: Tavoite miljardin euron eläkesopeutuksesta pitää saavuttaa

Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemen mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen on syytä tehdä kehysriihessä merkittäviä ja vaikuttavia säästöpäätöksiä, jotka kohdistuvat suoraan valtion budjettitalouteen.

– Kansakuntamme elää jo tällä hetkellä reilusti yli varojensa, Ahosniemi toteaa Finanssialan tiedotteessa.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on ehdottanut eläkeiän nostoa kahdella vuodella julkisen talouden tilan parantamiseksi.

Ahosniemi muistuttaa, että neuvottelut eläkeuudistuksesta ovat jo käynnissä.

– Pidämme arvokkaana viime päivinä virinnyttä eläkekeskustelua. Yksityisiä työeläkevakuutusyhtiötä edustavana järjestönä muistutamme, että eläkejärjestelmän kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Eläkejärjestelmän kehittäminen ja trimmaaminen ajan vaatimuksia vastaavaksi ja rahoituksellisen kestävyyden varmistamiseksi on erittäin tarpeellista. Eläkeuudistuksesta on jo hallitusohjelmassa sovittu ja säästötavoite asetettu. Näistä neuvottelut ovat käynnissä. Nyt olisi syytä laittaa jäitä hattuun ja välttää hätiköityjä päätöksiä eläkejärjestelmään, Ahosniemi painottaa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on aiemmin väläyttänyt jopa leikkauksia eläkkeisiin.

Ahosniemen mukaan kyse olisi tulevaisuuteen kohdistuvista muutoksista, koska karttuneet eläkkeet nauttivat perustuslain suojaa.

– Käytännössä keskustelussa on ollut indeksien jäädyttäminen. Ei ole täysin selvää, mistä eläkkeistä puhutaan, mutta oletettavasti indeksien jäädyttämisellä tarkoitetaan myös työeläkkeitä.

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelut eläkeuudistuksesta ovat käynnistyneet lokakuussa ja niiden takarajana on ensi vuoden tammikuun loppu.

Hallitus on täsmentänyt, että muutosten tulee vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä noin 0,4 prosenttiyksiköllä suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä vastaa noin miljardia euroa.

– Eläkeuudistukselle on siis jo asetettu säästötavoite, joka täytyy ehdottomasti saavuttaa, Ahosniemi sanoo.

– Hallitusohjelmassa on mainittu myös muita keskeisiä periaatteita. Hallitusohjelman mukaan ”työeläkepolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat eläkkeiden riittävä taso ja kattavuus, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus sekä rahoituksen kestävyys myös pitkällä aikavälillä.” Nämä periaatteet ovat tärkeitä, ja ne on syytä pitää aina mielessä – tehtiin eläkejärjestelmässä mitä tahansa muutoksia.