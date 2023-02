Excalibur-täsmäammukset räjäyttävät videolla Venäjän haupitseja

Ukrainan asevoimat on julkaissut lennokkien kuvaamia videoita tykistön tekemistä täsmäiskuista, joissa käytettiin Yhdysvaltain toimittamia M982 Excalibur -ammuksia.

Amerikkalaisen Raytheonin ja ruotsalaisen BAE Systems Boforsin valmistamia GPS-ohjattuja tykistökranaatteja voi käyttää perinteisissä 155 millimetrin kenttätykeissä ja panssarihaupitseissa. Noin 50 kilogrammaa painavalla ammuksella voi osua muutaman metrin tarkkuudella kohteeseen. Kantama on mallista riippuen 23–70 kilometriä.

Ukrainan 406. tykistöprikaati ilmoittaa tuhonneensa Excalibureilla muun muassa 2A36 Giatsint-B ja D-20-kenttätykin sekä panssarivaunun Hersonin alueella.

Tykistön kerrotaan lisäksi tuhonneen modernin ja suhteellisen harvinaisen 9A331MDT Tor-M2DT -ilmatorjuntajärjestelmän, joka on suunniteltu arktisiin olosuhteisiin. Venäjän uskotaan siirtäneen kyseisiä ohjuspattereita Ukrainaan ensimmäistä kertaa joulukuun alkupuolella.

Vuonna 2017 julkistetun asejärjestelmän väitettiin pystyvän torjumaan ilmahyökkäyksiä myös tilanteessa, jossa vastapuoli käyttää moderneja elektronisia vastatoimia.

Ihmetystä on herättänyt se, että videon perusteella ukrainalainen tiedustelulennokki pystyi lentämään aivan kohteen yläpuolella ennen tykistöiskua.

