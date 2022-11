Pelätyt Excalibur-ammukset silpovat miehittäjän tankkeja videolla

Ukrainan pääesikunta on julkaissut alla osaksi näkyvän videon Ukrainan asevoimien 57. moottoroidun jalkaväkiprikaatin operaatioista. Video löytyy kokonaisuudessaan Facebookista tämän linkin takaa.

Videon mielenkiintoisinta antia ovat lennokin kuvaamat pätkät Ukrainan tykistön osumista venäläiskalustoon. Videolla näytetään muun muassa puuston suojiin ajettujen T-80BV- ja T-62MV-taistelupanssarivaunuja tuhonneet osumat.

Lontoon King’s Collegen sotilasasiantuntija ja FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija Rob Lee arvioi Twitterissä ukrainalaisten käyttävän videolla todennäköisesti Excalibur-ammuksia. Verkkouutiset on kertonut pelätyistä sammuksista aiemmin muun muassa tässä jutussa.

Amerikkalaisen Raytheonin ja ruotsalaisen BAE Systems Boforsin valmistamien ammusten käytöstä rintamalla saatiin ensi kertaa todisteita syyskuun alussa. Niitä on toimitettu Ukrainalle tiettävästi ainakin Kanadasta ja mahdollisesti myös Yhdysvalloista.

155 millimetrin tykkeihin sopivat ammukset ovat poikkeuksellisen tarkkoja ja niiden kantama on tavallisia tykistönammuksia pidempi. GPS-ohjattujen ammusten tarkkuus merkitsee valmistaja Raytheonin mukaan sitä, että yhdellä ammuksella saavutetaan parhaimmillaan sama vaikutus kuin kymmenellä tavanomaisella ammuksella. Kenttäkokeiden perusteella Excaliburin osuma kymmenen metrin säteelle riitää aiheuttamaan usein kohtalokkaita vaurioita panssarivaunuillekin. Tarkkuus helpottaa myös tulituen antamista omille joukoille.

Video of artillery (likely Excalibur) strikes on Russian equipment and troops by Ukraine's 57th Motorized Brigade, including a T-80BV, BMP-3, T-62MV, and other tanks and armored vehicles. Some of the footage may be old.https://t.co/983Smm96rh pic.twitter.com/CbozYQessS

— Rob Lee (@RALee85) November 14, 2022