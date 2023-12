Ex-vangit kuvailevat oloja, jotka Aleksei Navalnyi kohtaa Siperiassa – ”En toivo sitä kenellekään”

– En toivo kenenkään päätyvän tuohon tyrmään, sanoo entinen vanki siperialaisesta rangaistussiirtolasta, johon venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on siirretty kärsimään 19 vuoden tuomiotaan.

The Barents Observer kertoo, että olosuhteet yhdessä Venäjän pohjoisimmista vankiloista, Kharpin kaupungissa sijaitsevassa rangaistussiirtola IK-3:ssa ovat vähintäänkin hyytävät.

– Myös minä kävelin ympäriinsä tuolla pihalla. Siellä on kylmä, se on kauhua, kuvailee entinen vanki venäläisessä sosiaalisen median alusta VK:ssa, jossa rangaistussiirtolalla on oma sivu.

– Muistan nuo kävelyt pelkässä t-paidassa. Hirvittävää. En haluaisi kenenkään istuvan lukittuna sinne, toinen kommentoi.

Mies, joka työskenteli vankeusaikanaan siirtolan kattilahuoneessa kertoo näyttäneensä luurangolta kuuden kuukauden jälkeen.

– Se on helvettiä, kiteyttää nainen, jonka mies pääsi vapaaksi rangaistuslaitoksesta.

Rangaistussiirtola numero kolmessa uskotaan olevan yli tuhat vankia ja sen lempinimi on ”Arktinen susi”. Kharpissa on myös toinen rangaistussiirtola, numero 18.

The Moscow Times kertoo, että IK-3 perustettiin vuonna 1961 entisen gulag-työleirin paikalle. Lehden mukaan Navalnyin tukijat arvioivat, että oppositiopoliitikko siirrettiin keskelle tundraa 2000 kilometrin päähän Moskovasta, jotta hän olisi mahdollisimman eristettynä kaikesta, ja jonne pelkkä paikan päälle matkustaminenkin on vaikeaa.

– IK-3:n on aina toiminut paikkana erityisen vaarallisille uusintarikollisille, sanoo venäläisjournalisti Leonid Nikitinsky, joka kävi Kharpissa vuonna 2006.

Entisten vankien mukaan elinolot vankilassa ovat karut, vaatteita ei saa riittävästi tai rikkinäisten tilalle ei saa uusia, ja vankeja asutetaan yhteisselliin, jonne ei välttämättä tule luonnonvaloa tai lämmintä vettä. Jotkut tuomitut ovat riippumattoman Verstka-julkaisun mukaan myös haastaneet vankilan oikeuteen.

Aleksei Navalnyi kertoi tiistaina sosiaalisen median julkaisussaan saaneensa lampaannahkatakin ja turkishatun, ja jaksoi jopa vitsailla. Tiedossa ei ole, kuka tarkalleen ottaen on kirjoittanut päivityksen.

Navalnyin tilannetta alettiin ihmetellä, kun hänestä ei kuultu kolmeen viikkoon. Syynä oli 20 päivää kestänyt matka Siperiaan.