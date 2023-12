Aleksei Navalnyi kommentoi olojaan Siperiassa

Eilen siperialaisesta rangaistussiirtolasta löytynyt venäläinen oppositioaktivisti Aleksei Navalnyi on kommentoinut olojaan viestipalvelu X:ssä. Varmuutta siitä, kuka viestit Navalnyin tililtä on lähettänyt ei ole, mutta kyseessä voi olla esimerkiksi Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh.

Verkkouutiset kertoi Navalnyin löytymisestä eilen.

– Olen uusi joulupukkinne, Navalnyi vitsailee.

Navalnyi kertoo saapuneensa lauantaina Kharpin kylään Jamaliin. Hänen 20 päivää kestänyt kuljetuksensa oli uuvuttava kokemus, mutta hän kertoo olevansa edelleen hyvällä mielellä.

Oppositioaktivisti kertoo olevansa yllättynyt, että hänet löydettiin näinkin nopeasti, sillä kuljetus kesti pitkään ja tapahtui erikoista reittiä käyttäen.

– Olin hyvin yllättynyt eilen, kun sellin ovi avautui sanojen kanssa: ”Asianajaja on täällä tavatakseen sinut.” Hän kertoi minulle teidän kadottaneen minut ja jotkut teistä olivat jopa huolissaan. Paljon kiitoksia tuestanne, Navalnyi kirjoittaa.

Navalnyi kertoo olevansa helpottunut päästyään perille ja vakuuttelee, ettei hänestä tarvitse olla huolissaan.

Hiljattain 19 vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen tuomittu Navalnyi jaksaa vaikeasta tilanteestaan huolimatta vitsailla.

– Kun olen joulupukki, odottanette lahjoja. Olen kuitenkin erityisjoulupukki, joten ainoastaan he, jotka ovat käyttäytyneet erittäin huonosti, saavat lahjoja, Navalnyi vitsailee.

1/9 I am your new Santa Claus.

Well, I now have a sheepskin coat, an ushanka hat (a fur hat with ear-covering flaps), and soon I will get valenki (a traditional Russian winter footwear). I have grown a beard for the 20 days of my transportation.

— Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023