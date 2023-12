Aleksei Navalnyi löytyi Siperiasta

Venäläinen oppositioaktivisti ja presidentti Vladimir Putinin kriitikko Aleksei Navalnyi on löytynyt siperialaisesta rangaistussiirtolasta uutisoi The Moscow Times. Navalnyin löytymisestä kertoo viestipalvelu X:ssä hänen tiedottajansa Kira Jarmysh.

Navalnyin kerrotaan olevan kunnossa, joskin Siperian olosuhteet ovat armottomat kaukana ikiroudan alueella.

Navalnyin asianajaja Ivan Zhdanovin mukaan kyseinen rangaistussiirtola on yksi Venäjän pohjoisimmista ja syrjäisimmistä.

Zhdanovin mukaan Navalnyin siirtäminen pohjoiseen liittyy Venäjän tuleviin presidentinvaaleihin. Siirron on myös arvioitu liittyvän Navalnyin tuoreeseen 19 vuoden vankeusrangaistukseen ekstremismistä.

– Aleksein tilanne on selkeä esimerkki siitä, miten järjestelmä kohtelee poliittisia vankeja pyrkien eristämään ja painostamaan heitä, Zhdanov sanoo.

Navalnyi oli aikaisemmin vangittuna Vladimirin alueella keski-Venäjällä, jossa hän kärsi tuomiota petoksesta. Hän on ollut vangittuna vuodesta 2021.

Navalnyin sijainnista ja kunnosta ei ollut tietoa kolmeen viikkoon, kun yhteys oppositioaktivistiin katosi 5.12. Verkkouutiset on aikaisemmin kertonut Navalnyin katoamisesta.

We have found Alexey @navalny. He is now in IK-3 in the settlement of Kharp in the Yamal-Nenets Autonomous District. His lawyer visited him today. Alexey is doing well.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 25, 2023