Ex-ulkoministeri: Venäjä on kohta kuin iso Iran

Kun Ukrainan joukot onnistuvat vapauttamaan Venäjän miehittämiä alueita, paljastuu Puolan entisen ulkoministerin Radek Sikorskin mukaan yhä uusia kidutuskammioita, tuhottuja asuintaloja ja metsiin kaivettuja joukkohautoja, jotka palauttavat mieleen Neuvostoliiton vuonna 1940 toteuttaman puolalaisten upseerien joukkomurhan Katynissa.

Toisesta maailmansodasta muistuttaa hänen mukaansa myös se, että jälleen kerran iso eurooppalainen kansallisvaltio käy perinteistä hyökkäyssotaa pienempää naapuriaan vastaan.

Sikorski viittaa edesmenneeseen ystäväänsä ja mentoriinsa, Yhdysvaltain kansallisena turvallisuusneuvonantajana kylmän sodan loppuvuosina toimineeseen Zbigniew Brzezinskiin, joka oli todennut Venäjän voivan valita olevansa joko lännen liittolainen tai Kiinan vasalli.

– Vladimir Putin on tehnyt valintansa, ja jo nyt on selvää, että se on katastrofaalinen virhe, Sikorski sanoo saksalaisen DGAP-instituutin tilaisuudessa pitämässään puheessa.

– Sen sijaan, että Venäjästä tulisi pieni Kiina, siitä on nopeasti tulossa iso Iran – roistovaltio, jolla on ydinaseita, hän toteaa.

Venäjän etu ja presidentti Putinin henkilökohtaiset intressit eivät ole hänen mukaansa yhteneväiset.

– Venäjän etujen mukaista olisi olla lähentymisen tiellä suhteessa länteen, nykyaikaistaa talouttaan ja yhteiskuntaansa, kuten me kaikki toivoimme sen tekevän. Vladimir Putinin ensisijainen intressi on kuitenkin pysyä vallassa, ja siitä näkökulmasta autoritaaristen valtioiden kumppanuus näyttäytyi houkuttelevammalta.

Sikorski toimi Puolan puolustusministerinä 2005–2007 ja ulkoministerinä 2007–2014. Nykyisin hän toimii Euroopan parlamentissa EPP-puolueen riveissä.

”Raiskaaja on syyllinen”

Vladimir Putinin keskeisenä tavoitteena on Sikorskin mukaan tuhota Ukrainan eliitti, venäläistää maan kulttuuri, alistaa kansa ja valjastaa kaikki Ukrainan resurssit Venäjän omiin imperialistisiin tarpeisiin. Vapaa ja demokraattinen Ukraina, joka päättää itse omasta tulevaisuudestaan, on hänen mukaansa presidentille suuri kauhistus.

– Kun Putin nyt puhuu Ukrainan aseistariisumisesta, Krimin liittämisen tunnustamisesta ja venäjän kielen nostamisesta viralliseksi kieleksi, kyseessä on hänen näkökulmastaan vain askel kohti hänen perimmäisen tavoitteensa saavuttamista, Sikorski sanoo.

– Yksinkertaisin tapa lopettaa tämä sota on se, että Venäjä vetäytyy Ukrainasta. Sota loppuu välittömästi, kun se niin tekee, hän toteaa.

Lännen tulisi hänen mukaansa antaa huomattavasti nykyistä enemmän apua vapautensa ja olemassaolonsa puolesta taistelevalle Ukrainalle. Ukrainan syyllistämiselle tai painostamiselle myönnytyksiin ei hänen mielestään ole minkäänlaista sijaa.

– Raiskaukseen syyllinen on raiskaaja – ei hänen uhrinsa. Paras tapa auttaa raiskauksen uhria on rientää uhrin avuksi, ei patistaa häntä neuvottelemaan hyökkääjän kanssa. Kun uhri huutaa apua, kutsutaan poliisi paikalle, annetaan raiskaajalle pippurisumutetta tai isketään takaraivoon, Sikorski painottaa.