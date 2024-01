Ex-tiedustelujohtaja paljastaa: Näin Venäjä värvää salaisia agentteja

Viron suojelupoliisi Kapon entinen johtaja Arnold Sinisalu kertoo yleisradio ERR:lle, että Venäjän tiedustelu on erittäin kiinnostunut Virosta.

Sinisalu muistuttaa, että Venäjä on määritellyt puolustusliitto Naton ja Euroopan unionin vastustajikseen ja vihollisiksi, joten myös Virosta halutaan kerätä kaikkea mahdollista tietoa. Viron sisäpolitiikan tapahtumat ja käänteet heijastuvat ja vaikuttavat EU:n ja Naton päätöksentekoon.

– Venäjän erikoispalvelut ovat erittäin aktiivisia globaalilla tasolla, ja Viro naapurimaana kiinnostaa sitä yksinkertaisesti kaikilla tasoilla. Heitä kiinnostaa enemmän tai vähemmän koko virolainen yhteiskunta.

Sinisalulta kysytään arviota, kuinka paljon Venäjän tiedustelu käyttää nykyään voimavaroja Viron vastaiseen toimintaan.

– Tarkkaa tietoa minulla ei ole tällä hetkellä käsissäni, mutta ne resurssit ovat riittävät siihen, että Venäjä saa tarvitsemansa yleiskuvan päätöksenteon tueksi. Mittakaavasta voidaan sanoa, että satoja ihmisiä työskentelee suoraan Viroa vastaan, ja jos siihen lisätään esimerkiksi teknisesti kyberhyökkäyksissä ja salakuuntelussa auttavat verkostot, tämä luku voi lähestyä tuhatta, Viron entinen tiedustelujohtaja kertoo.

Rahaa, mainetta ja kunniaa

Venäjän tiedustelu värvää siviilejä yhteistyöhön ja salaisiksi agenteiksi. Sinisalun mukaan värväyskeinoja on useita ja se riippuu siitä, asuuko värvättävä Venäjällä vai ulkomailla.

– On hyvin tapauskohtaista, miksi ihmiset tekevät yhteistyötä. Venäjä käyttytyy varmasti Venäjällä asuvien venäläisten kanssa aika ajoin suhteellisen päättäväisesti ja jyrkästi käyttämällä pakottamista ja suostuttelua. Todennäköisesti he asettava ihmisen tilanteeseen, jossa hänellä ei ole vaihtoehtoa, liittyy se sitten sukulaisiin, lapsiin tai työpaikkoihin. Vaihtoehtoja on kymmeniä.

Sinisalun mukaan värvättävää yritetään kuitenkin lähestyä useimmiten myönteiseksi koetulla tavalla. Tiedustelupalvelut saattavat vedota esimerkiksi isänmaallisuuteen tai tarjota rahaa, mainetta ja kunniaa värvättävälle. Joitakin henkilöitä saatetaan tukea poliittisella uralla tai pääsyssä esimerkiksi television parrasvaloihin.

– Lähestymistapoja voi siis olla hyvin erilaisia, ja ennen kaikkea se on työtä ihmisen psyykeen kanssa. Kuinka saada hänet niin sanotusti puhuttua ympäri? Se edellyttää aina hyvää taustatyötä. Se alkaa aina selviyksellä siitä, onko tämä henkilö edes värvättävissä, Sinisalu kertoo.

– On myönnettävä, että Venäjä on läpi historiansa tehnyt hyvää työtä ihmisten värväämisessä. He osaavat sen, he haluavat työskennellä ihmisten kanssa, he ovat kekseliäitä eikä heiltä puutu mielikuvistusta. Heitä ei todellakaan pidä aliarvioida tällä alalla, hän jatkaa.

Professoria epäillään vakoojaksi

Viron suojelupoliisi Kapo pidätti tammikuun alussa Tarton yliopiston professori Vjatšeslav Morozovin epäiltynä vakoilemisesta Venäjälle. Hän on Venäjän kansalainen, joka on asunut Virossa

Pidätyksen jälkeen sosiaalisessa mediassa puhkesi myrsky, kun Morozovin tuntevat ulkomaalaiset kollegat eivät voineet uskoa sitä, että Kremliä jopa julkisesti arvostellut professori voisi olla venäläinen agentti. Jotkut ovat olleet vakuuttuneita siitä, että Kapo on tehnyt virheen.

Sinisalu toteaa ERR:llä yleisellä tasolla, että Viron vastatiedustelu ja viranomaiset pidättävät vakoilusta tai maanpetoksesta epäiltyjä henkilöitä vain, jos todisteet heitä vastaan ovat ylivoimaisia.

– Pitää olla suhteellisen varma, ja todisteet on tarkistettava useaan otteeseen. Riskin ottaminen näissä asioissa mutuilu toisi niin paljon kielteistä palautetta, että turvallisuuspalvelu ei halua ottaa sellaista riskiä, hän toteaa.

Toimiin ryhdytään hänen mukaansa, jos todisteilla on 90 prosentin varmuus.

– Jopa tämä 10 prosenttia yritetään sulkea pois.

