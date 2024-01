Viron suojelupoliisi: Vakoilusta epäilty professori sai rahaa Venäjältä

Viron suojelupoliisi Kapo kertoi tiistaina, että Tarton yliopiston professori Vjatšeslav Morozov on pidätetty epäiltynä vakoilemisesta Venäjälle.

Valtionsyyttäjä Triinu Olev kertoo Postimees -lehdessä, että Morozov voimi Venäjän federaation tiedustelu- ja turvallisuuspalveluille pidemmän aikaa.

Viron suojelupoliisin pääjohtaja Margo Pallosonin mukaan professori vieraili melko säännöllisesti Venäjällä, jossa hän tapasi erikoispalveluiden edustajia ja välitti heille tietoa. Morozov sai Pallosonin mukaan rahaa vastineeksi.

Kapo selvittää parhaillaan, värvättiinkö Morozov hänen työskennellessään Tarton yliopistossa, vai oliko hän jo Viroon saapuessaan Venäjän erikoispalveluiden agentti.

– Tietojemme mukaan hänet rekrytoitiin vuosia sitten, mutta emme voi sanoa tarkkaa ajankohtaa. Tiedämme hetken suunnilleen, mutta haluamme saada vahvistuksen tutkinnan aikana, että näin se on, Palloson kertoo Postimees -lehdelle.

Viranomaiset eivät ole vielä avanneet sitä, mille Venäjän erikoispalvelulle Morozovin epäillään työskennelleen.

– Venäläisiä erikoispalveluita on kolme, hän työskenteli yhdelle niistä, Palloson toteaa.

Nämä ovat Venäjän turvallisuuspalvelu FSB, sotilastiedustelu GRU ja ulkomaantiedustelu SRV.

Valtionsalaisuuksiin yliopiston professorilla ei ole ollut pääsyä, mutta Kapon johtaja Pallosonin mukaan yliopistot ovat ulkomaisten tiedustelupalvelujen mielenkiinnon kohteina useammastakin syystä.

– Yleisesti ottaen yliopistot ovat kohteita, koska siellä on tieteellisteknistä tietoa, puolijulkisia tutkimuksia ja sosiologisia tutkimuksia, joiden avulla Venäjän erikoispalvelut voivat kohdistaa paremmin kohteita Viron yhteiskuntaan, hän avaa Viron yleisradio ERR:lle.

Vakoojan soluttaminen yliopistoon avaa hänen mukaansa myös pääsyn ihmisten lähelle ja instituutioiden sisälle.

Vakoilusta epäilty Morozov on Venäjän kansalainen. Hän työskenteli 14 vuotta Tarton yliopiston professorina. Hän sai oleskeluluvan Viroon vuonna 2010.

Tarton yliopistossa tieto mahdollisesta vakoilusta on otettu järkyttyneenä vastaan.

Pitkään Morozovin kanssa työskennellyt kollega kuvaili uutissivusto Delfille häntä hiljaiseksi, näkymättömäksi, työssään perusteelliseksi ja akateemisesti erittäin taitavaksi. Empaattisen kuuntelykynsä ansiosta häntä kuvailtiin miellyttäväksi keskustelukumppaniksi.

Venäläisprofessori vaikutti myös sopeutuneen hyvin Viroon.

– Hän oppi viron kielen erittäin nopeasti ja myös oikeinkirjoituksen, mikä on melko vaikeaa. Hän oppi sen kuukausissa, toinen kollega kertoo.

