Ex-tiedustelujohtaja: Näin Kreml kostaa Ukrainalle

Ukrainan tuhoisat iskut strategisten pommikoneiden tukikohtiin on Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n historian suurin epäonnistuminen, kirjoittaa Viron ulkomaantiedustelun entinen johtaja, turvallisuusasiantuntija Rainer Saks Postimees -lehdessä.

Hän sanoo Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n julkaisseen heti runsaasti yksityiskohtia operaatiosta, jotta FSB:n epäonnistumisen laajuus tulisi kaikille selväksi.

– Ukrainan julkistamat tiedot asettavat turvallisuuselimet pitkäksi aikaa kovaan paineeseen, jotta ne voisivat vakuuttaa Venäjän kansalaiset siitä, että ne kykenevät hallitsemaan tilannetta maassa. Todennäköisesti he järjestävät näyttäviä ratsioita ja pidättävät satunnaisia ihmisiä, Rainer Saks kirjoittaa.

Venäjän diktaattori Vladimir Putin ei ole toistaiseksi reagoinut Ukrainan iskuihin. Hitaus kertoo Rainer Saksin mukaan Kremlin hämmennyksestä.

Venäjä kuitenkin hänen mukaansa kaikella todennäköisyydellä kostaa iskut iskemällä ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Ukrainan kaupunkeihin.

– Lisäksi on loogista olettaa, että he pyrkivät mahdollisimman pian osoittamaan sen, että strateginen ilmavoima on yhä kykenevä toteuttamaan ohjusiskuja.

LUE MYÖS:

Evp-kenraalin yllätysarvio: Katastrofi-isku ei hetkauta Vladimir Putinia

Hurjat menetykset – Näin monta tärkeää konetta Venäjällä ainakin tuhoutui

”Venäjän sodanjohto on shokissa” – Asiantuntijan mukaan sama isku voi toistua missä vain

Koneet räjähtelevät kentällä yksi kerrallaan – näin Ukraina toteutti rohkean operaation