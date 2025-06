Evp-kenraalin yllätysarvio: Katastrofi-isku ei hetkauta Vladimir Putinia

Ukrainan tuhoisaa iskusarjaa Venäjän strategisten pommikoneiden tukikohtiin on luonnehdittu valtavaksi nöyryytykseksi Kremlille. Iskujen on joissain arvioissa todettu jopa vaikuttavan Moskovan laskelmiin sodan jatkamisen suhteen.

Esimerkiksi maineikas ulkopolitiikan asiantuntija Ian Bremmer kirjoitti X:ssä, että diktaattori Vladimir Putin on ajatellut tähän asti, ettei sodan jatkamisella ole aidosti vakavia kustannuksia. Bremmerin mukaan iskut kuitenkin muuttavat yhtälön.

Ukrainan sodan seuraajina tunnetut sotilasasiantuntijat Rob Lee ja Mick Ryan ovat kuitenkin eri mieltä.

Leen ja Ryanin analyysin perusteella iskut eivät pahemmin Putiniin ajatteluun vaikuta.

FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija Lee huomauttaa X:ssä julkaisemassaan arviossa, että Ukraina on tuhonnut ja vahingoittanut strategisia pommikoneita Venäjän tukikohdissa ennenkin. Lentotukikohtiin on tehty toistuvasti iskuja ja lennokkihyökkäykset syvälle Venäjälle ovat arkipäivää.

– Ukraina on tuhonnut tai vahingoittanut monia Venäjän öljylaitoksia, Ukraina aiheutti aiemmin pahoja vaurioita Kertsinsalmen sillalle, Ukraina on tappanut kenraaleja ja muita viranomaisia Venäjällä, Ukraina iski lennokilla Kremliin, Ukraina hyökkäsi [Venäjän] Kurskiin, Wagnerin kapina ja niin edelleen, Rob Lee listaa.

– Tämä sota on käynyt Venäjälle hyvin kalliiksi ja kustannukset ovat nousseet – sisältäen monia noloja tapauksia – mutta sota jatkuu, hän toteaa.

Rintamalla useita kertoja vieraillut ja Venäjän sotilaspolitiikkaan perehtynyt asiantuntija sanoo suhtautuvansa epäillen arvioihin siitä, että Moskovan ajatukset sodan jatkamisesta muuttuisivat iskujen seurauksena.

– Sodan tuominen Venäjän kotiovelle ei ole johtanut merkittävään poliittiseen paineeseen Putinia kohtaan ja Ukraina on selvästikin hänelle hyvin tärkeä.

Iskut lentokentille ovat Rob Leen mukaan tärkeitä ennen kaikkea siksi, koska ne heikentävät Venäjän kykyä ampua risteilyohjuksia Ukrainaan.

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja sotatutkija Mick Ryan on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa lennokit muodostavat halvan uhan Venäjän sotakoneelle ja onnistumiset kohottavat ukrainalaisten taistelutahtoa, mutta Vladimir Putinia hyökkäykset eivät hetkauta.

– Meidän tulisi Ukrainan hyökkäysten loistokkuudesta huolimatta muistaa varoa odottamasta liikoja iskujen strategisten seurausten suhteen, Ryan sanoo Interpreterin artikkelissaan.

Hänkin huomauttaa, että vaikka Venäjä on ollut tällaisten iskujen kohteena jo kauan, ei Putin ole siitä huolimatta osoittanut halua luopua maksimalistisista tavoitteista Ukrainassa.

Iskuilla on silti evp-kenraalin mukaan vaikutuksia itse sotaan.

Mick Ryan arvioi, että Venäjä joutuu ensinnäkin arvioimaan uudelleen, mihin se arvokkaita pommikoneitaan sijoittaa ja miten se niitä suojaa.

Tämä voi pakottaa venäläiset siirtämään koneitaan useammin, jotta niitä ei havaittaisi tai jopa viemään ne entistä kauemmas Ukrainasta. Moskovan on myös mahdollisesti mietittävä puolustusten siirtämistä muualta lentotukikohtien liepeille.

Ryan mainitsee Leen tapaan Venäjän risteilyohjuskykyjen heikkenemisen, kun niitä ampuvia koneita on nyt vähemmän.

– Tämä on Ukrainalle tärkeä tavoite, koska nämä ohjukset ovat lennokkeja tarkempia, vaikeampia pysäyttää ja kuljettavat paljon suurempia taistelukärkiä.

Ilmavoimien raskaista pommittajista ammutut ohjukset menevät Ryanin mukaan paljon Venäjän käyttämiä lennokkeja paremmin Ukrainan ilmapuolustuksista läpi. Pommikoneiden tuhoaminen vähentää ukrainaa terrorisoivia ohjusiskuja.

Mick Ryan korostaa, että tällaisella onnistumisella on myös suuri merkitys ukrainalaisten taistelutahdolle. Venäjä iskee jatkuvasti Ukrainan kaupunkeihin. Näyttävät vastaiskut ovat tärkeitä puolustajalle.

Asiantuntijan mukaan iskut myös osoittavat Venäjän kanssa parhaillaan neuvottelevan Ukrainan tukijoille, että se on ”yhä mukana pelissä”.

– Viimeisimmät Ukrainan iskut venäläisille lentokentille vaikuttavat sotaan. Niillä ei kuitenkaan todennäköisesti ole vaikutusta Venäjän johtajan poliittisiin laskelmiin. Hyökkäykset ovat silti jälleen yksi tulevaisuuden sodan kuva, jota monet länsimaiset sotilaalliset instituutiot eivät vieläkään ole täysin nielleet.

I disagree with this. Ukraine has destroyed or damaged Tu-22M3 and Tu-95MS bombers at Russian airbases before, they have repeatedly targeted airbases with Russian strategic aviation (including the recent strike on Engels), large-scale UAV strikes deep into Russian territory… https://t.co/Ckw8va1eZS

— Rob Lee (@RALee85) June 1, 2025