Ex-tiedustelujohtaja: Aloitteen valuminen Ukrainalle järkyttää hyökkääjää

Virolainen turvallisuusasiantuntija ja ulkomaantiedustelun entinen johtaja Rainer Saks arvioi Postimees -lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan, että Venäjän voimavarat suureen hyökkäykseen ovat hiipumassa.

Hänen mukaansa aloite sodassa on yhä Venäjän armeijalla, mutta Ukraina ”lisää painetta päivä päivältä”.

– Toistaiseksi kyse on edelleen enimmäkseen informaatio-operaatioista, mutta vakavia sotilaallisia hyökkäyksiä on tulossa lisää, Saks ennakoi ukrainalaisten tulevia liikkeitä.

Venäjällä sosiaalisessa mediassa seurataan turvallisuusasiantuntijan mukaan valppaasti kaikkia Ukrainan hyökkäyksiä ja suunnitelmia.

– Venäjä on selvästi järkyttynyt informaatioaloitteen menetyksestä ja se pyrkii lähinnä ilmaiskujen avulla estämään aloitteen luisumisen kokonaan.

Informaation levittäminen on osa sodankäyntiä. Sillä voidaan vaikuttaa venäläissotilaiden mielialoihin ja motivaatioon. Saksin mukaan USA ja Ukraina näyttävät synkronoineen viestintänsä.

– Eilen lavalle nousi Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken, joka arvioi USA:n saatavilla olevan tiedustelun perusteella, että Ukraina käynnistää hyökkäyksen lähiviikkoina. Koska se osuu myös 9. toukokuuta vietettäviin juhlallisuuksiin (voitonpäivä), tällaiset lausunnot syventävät Venäjän pakkomiellettä siitä, että Ukraina hyökkää juuri sinä päivänä.

Tämä kaikki herättää turvallisuusasiantuntijan mukaan pelkoa ja huolta Kremlissä.

– Arkaluonteinen aihe Venäjän joukoille ovat Ukrainan välittämät tietovirrat uusien länsimaisten aseiden ja varusteiden käyttöönotosta.

Venäjä yrittää Saksin mukaan vastata informaatioaloitteen menettämiseen. Kreml on viime aikoina kertonut mediassa uusista Armata-panssarivaunuista ja uuden sukupolven hävittäjistä.

– Molemmat asejärjestelmät ovat olemassa vain prototyyppien muodossa, ja on kyseenalaista, ovatko ne todella taistelukelpoisia. Sotilaille tarvitaan lohduttavia uutisia, jotka motivoisivat edes vähän taistelemaan, Saks kirjoittaa.

Hyökkääjä on virolaisasiantuntijan mukaan uupunut Bahmutissa ja Donetskissa.

– Venäjä on omaksunut ajatuksen, että sen on kestettävä ukrainalaisten hyökkäys. Herää kysymys, voiko Venäjä yllättää tällaisessa tilanteessa omalla ja vaikka ennalta ehkäisevällä hyökkäyksellä? Toisaalta Ukrainalle sopisi varmasti, jos venäläiset hyökkäsivät lähipäivinä epätoivoisesti kaikin voimin. Toisaalta on nähtävissä, että Venäjän hyökkäyksen intensiteetti on laskenut jyrkästi viimeisen kuukauden aikana, ja he ovat menettämässä aloitetta, Saks kirjoittaa.

– Venäjän johto on lähettänyt tähän mennessä kaikki käytettävissä olevat reservit hyökkäämään, koska poliittinen määräys on uusien alueiden miehittäminen. Kukaan ei ole muuttanut tätä järjestelyä, eikä Venäjällä yksinkertaisesti ole tällä hetkellä sellaisia varantoja, jotka mahdollistaisivat suureen hyökkäykseen ryhtymisen usealla suunnalla.