Ex-tiedustelueversti: Vladimir Putinin ja sotilasjohdon välit näyttävät jäisiltä

Entinen pääesikunnan apulaistiedustelupäällikkö, eversti evp. Martti J. Kari analysoi Venäjän puolustusministeriön julkaisemaa videota, jossa presidentti Vladimir Putin, asevoimien yleisesikuntapäällikkö, kenraali Valeri Gerasimov ja puolustusministeri Sergei Shoigu seuraavat suurta Vostok -sotaharjoitusta.

– Tuoreella Zvezdan videolla Gerasimov sukii hiuksiaan ja hänen ilmeensä on kärsivä. Kamera tarkentaa Gerasimovin käsiin. Hän on purrut sormensa kynnet lyhyeksi. Gerasimov pyörittelee kynäänsä käsissään hermostuneesti. Gerasimov yrittää selittää Putinille jotain harjoitukseen liittyen. Putin ei edes katso Gerasimoviin päin, nyökkää vain tyytymätön ilme kasvoillaan. Puolustusministeri Sergei Shoigu tulee huoneeseen ja istuu paikalleen Putinin oikealle puolelle. Shoigu katsoo Putiniin niin kuin koira isäntäänsä ja odottaa tervehdystä. Putin ei katso Shoiguun päin eikä tervehdi tätä. Ilmapiiri huoneessa on jäätävä, Martti J. Kari kuvaa Keskisuomalaisessa julkaistussa näkökulmakirjoituksessaan videon tunnelmaa ja tapahtumia.

Ex-tiedustelueverstin mukaan videon analysointi osoittaa, että kremnologialle saattaa olla yhä kysyntää.

– Kannattaa edelleen tutkia, mitä uutiskatsauksista ja valokuvista on luettavissa. Ja pitää myös miettiä, miksi jokin uutiskatsaus tai valokuva annetaan julkisuuteen. Erikoista on, että tiistain video selvästi osoittaa, että Venäjän presidentin ja sotilasjohdon välit ovat jäiset.

Hän kirjoittaa, että puolustusministeri Shoigu on joidenkin arvioiden mukaan jo osin menettänyt asemansa. Asevoimien komentaja Gerasimov on ollut lähes poissa julkisuudesta toukokuun jälkeen. Hänen on myös kerrottu haavoittuneen vapunpäivänä ukrainalaisten tykistötulessa Izjuminin alueella.

– Oli Gerasimovin julkisuudesta poissaolon syy mikä tahansa, julkaistu video voi osoittaa, että jotain on tapahtumassa presidentin ja asevoimien johdon välisissä suhteissa.

Martti J. Kari esittää oman arvionsa videosta.

– Vanhalla Venäjällä tsaari oli erehtymätön, valtansa suoraan jumalalta saanut yksinvaltias. Kansan ja tsaarin välissä oleva pajaristo teki virheitä, ja pajaristo maksoi virheistään hengellään tai ainakin menettämällä asemansa ja omaisuutensa, hän pohjustaa.

– On mahdollista, että julkaistulla videolla on tarkoitus antaa kuva erehtymättömästä tsaarista ja virheitä tekevistä pajareista sekä siitä, että presidentti ei ole tyytyväinen sotilasjohdon toimintaan, ja Shoigun tai Gerasimovin asema horjuu. Tai sitten kaikki kolme olivat väsyneitä, ja heille vain sattui huono päivä.

