Ex-suurlähettiläs: Vladimir Putinin onni on kääntynyt

Vladimir Putin oli Yhdysvaltain entisen Moskovan-suurlähettilään Michael McFaulin mukaan poliittisen uransa alkuvaiheessa hyvin onnekas. Muutamassa kuukaudessa entinen KGB-agentti – mies oikeaan aikaan oikeassa paikassa – nousi tuntemattomasta Kremlin virkamiehestä Venäjän presidentiksi ilman juuri minkäänlaista poliittista kokemusta.

Vuonna 2022 Putinin onni McFaulin mukaan vihdoin loppui.

– Käynnistämällä vuosi sitten täysimittaisen barbaarisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan Putin on aiheuttanut hirvittävää verenvuodatusta ja kärsimystä ja vahingoittanut juuri niitä ”veljiä ja sisaria”, joita hän on ”suojelevinaan”, eikä hän ole onnistunut saavuttamaan suurinta osaa sotatavoitteistaan, kansainvälisten suhteiden professorina Stanfordin yliopistossa nykyisin toimiva McFaul kirjoittaa Journal of Democracy -lehdessä.

Vuodessa Putin on hänen mukaansa onnistunut tuhoamaan Venäjän asevoimien maineen. Ennen hyökkäyssodan alkamista Venäjän armeijaa pidettiin yhtenä maailman suurimmista ja kyvykkäimmistä. Nyt illuusio lähes voittamattomasta sotakoneistosta on rikkoutunut.

– Toiseksi Putinin hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa pitkäaikaisia kielteisiä vaikutuksia Venäjän taloudelle. Sodan alkukuukausina Venäjä hyötyi energian korkeammista hinnoista, jotka johtuivat Euroopan riippuvuussuhteesta venäläiseen öljyyn ja kaasuun. Tästä lyhytaikaisesta ilmiöstä huolimatta Venäjän talous on supistumassa, McFaul sanoo.

Venäjän vienti ja tuonti ovat hänen mukaansa romahtaneet, ja maan inflaatio on huimassa nousussa.

Syyttely on jo käynnissä

Hyökkäyssodan myötä Putinin diktatuurihallinto on McFaulin mukaan entisestään kiristänyt sortotoimia Venäjällä. Tähän mennessä jo lähes 500 järjestöä ja henkilöä on julistettu ääriaineksiksi, terroristeiksi ja rikollisiksi. Tuhansia sodan vastustajia on pidätetty ja vangittu, riippumattomien tiedotusvälineiden toiminta on estetty. Jopa sota-sanan käyttö on säädetty rangaistavaksi.

– Putin ylpeilee, että Venäjän kansa ”pystyy aina erottamaan aidosti isänmaalliset roskaväestä ja pettureista”, ja näkee maan vapauttamisen tästä ”viidennestä kolonnasta” Venäjää vahvistavana ”yhteiskunnan luonnollisena ja välttämättömänä puhdistautumisena”, McFaul sanoo.

Kremlin propagandakanavat ovat lavastaneet Ukrainaa vastaan käytävän hyökkäyssodan Venäjän ja Naton väliseksi konfliktiksi, mikä on McFaulin mukaan omiaan kärjistämään jo ennestään syvää vainoharhaisuutta ja kaunaa Yhdysvaltoja ja Eurooppaa kohtaan.

Putinin valtaeliitin sisällä on hänen mukaansa kuitenkin jo merkkejä säröistä.

– Kun häviää taistelun, alkaa syyttely. Juuri niin tapahtuu nyt Venäjällä, hän toteaa.

– Toistaiseksi vain yksi asia näyttää varmalta: mitä pitempään Putin pysyy vallassa, sitä enemmän Venäjälle aiheutuu vahinkoa.