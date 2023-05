Ex-suurlähettiläs: Salamurhaväitteet paljastavat Kremlin epätoivon

Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul suhtautuu epäillen Venäjän väitteisiin, joiden mukaan Ukraina olisi ollut Kremliin kohdistuneen lennokki-iskun takana ja että tavoitteena olisi ollut Vladimir Putinin surmaaminen.

– Tämän takia meidän on syytä olla skeptisiä: On ensinnäkin epätodennäköistä, että lennokit, jotka eivät näytä edes vaurioittaneen lipputankoa, johon ne törmäsivät, olisivat voineet aiheuttaa suurta vahinkoa Kremlin sisällä – saati tappaa jonkun, kansainvälisen politiikan professorina Stanfordin yliopistossa nykyisin toimiva McFaul sanoo MSNBC:n julkaisemassa artikkelissa.

– Vielä merkityksellisempää on se, että Putin ei asu Kremlissä. Hän on asunut vuosikymmeniä asuinalueella, joka sijaitsee tunnin ajomatkan päässä Moskovasta. Kaikki tietävät sen. — Lennokit iskivät Kremlin muurien sisäpuolelle myöhään illalla – juuri silloin, kun Putin on epätodennäköisimmin siellä, hän toteaa.

Michael McFaul toimi suurlähettiläänä Moskovassa vuosina 2012–2014.

Epätoivoisia tekoja

Kreml ei tyytynyt syyttämään väitetystä salamurhayrityksestä vain Ukrainaa, vaan väitti lisäksi, että Ukrainan hallinnon toimineen Yhdysvaltojen käskystä.

– Miksi Venäjä esittää näitä sekopäisiä väitteitä? Miksi he syyttävät Yhdysvaltoja? Sillä voi tosiasiassa olla vain yksi tarkoitus: lisätä venäläisten tukea sodalle. Se, että Putinin mielestä on OK esittää näin sameita syytöksiä, kertoo paljon siitä, kuinka epätoivoiseksi hän on tullut ja kuinka paljon hänen on keksittävä uusia perusteluja, jotta kansa tukisi sotaa Ukrainaa vastaan McFaul sanoo.

– Jos Putin ja hänen propagandistinsa kokevat tarpeelliseksi keksiä näin järjettömiä tarinoita saadakseen venäläisen yhteiskunnan tukemaan johtajaansa, he ilmeisesti kokevat sodan kannatuksen olevan kansan keskuudessa hauraampaa kuin he ovat julkisuudessa väittäneet. Tämä Kremlin uusin salaliittoteoria ilmaantui vain hieman sen jälkeen, kun venäläinen oppositiojohtaja Vladimir Kara-Murza oli tuomittu 25 vuodeksi vankeuteen, koska hän kertoi totuuden sodasta. Tällaiset liikkeet eivät osoita voimaa eivätkä itseluottamusta. Ne ovat epätoivoisia tekoja, hän toteaa.