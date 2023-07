Ex-puolustusministeri: Ukrainan sota ei lopu diplomatialla

Ukrainan vastahyökkäyksen tulokset ovat toistaiseksi olleet pieniä, arvioi puolustusministerinä vuosina 2015-2019 toiminut Jussi Niinistö. Nykyisin Kannuksen kaupunginjohtajana vaikuttava Niinistö esittää uusia Ukrainaa tukevia toimia sodan saattamiseksi päätökseen.

Niinistö kirjoittaa asiasta Uuden Suomen blogissaan.

– Ensinnäkin jotta Ukrainan vastahyökkäyksellä on onnistumisen mahdollisuudet, on sallittava Ukrainan iskut länsiaseilla sellaisiin strategisiin kohteisiin Venäjällä, joista edistetään sota- ja terroritoimia Ukrainassa. Sellaisia ovat esimerkiksi ohjusten ja rakettien lähetysalustat sekä ammus- ja muut huoltokuljetukset, Niinistö kirjoittaa.

Toiseksi ex-ministeri esittää Venäjää hyökkäysmateriaalilla tukevien valtioiden ”laittamista ruotuun”.

– Kolmanneksi on synnytettävä länsimaihin virallinen, hyvin koulutettu ja varustettu Ukrainaa tukeva vapaaehtoisliike.

– Kaiken aikaa on muistettava, että jos on voimakas ja pysyy lujana, sitä Venäjä kunnioittaa. Diplomatialla ei sota lopu. Siksi Venäjän on hävittävä tämä sota, Niinistö arvioi.

Sotahistorioitsija Niinistön mukaan imperalistinen Venäjä on vieläkin Suomelle kohtalonkysymys.

– Historiallinen kokemus oli monella meistä päässyt jo unohtumaan, kunnes Venäjä osoitti taas uudelle sukupolvelle todellisen karvansa hyökkäämällä Ukrainaan. Krimin valtaus vuonna 2014 ei meitä kaikkia vielä herättänyt, sen teki vasta tämä avoin hyökkäyssota kaikkine sotarikoksineen. Venäjä toistaa pakonomaisesti veristä historiaansa. Saimme opetuksen, joka ei hetkessä unohdu.

Niinistö kuvailee Venäjää ”imperialiseksi roistovaltioksi”, jonka aggression voi päättää vain riittävä vastavoima. Samalla Suomi ei ole enää yksin, Niinistö kirjoittaa.

– Nato on miekkamme ja kilpemme, ajalla vaaran ja vaivan, mutta Nato-jäsenyys ei vähennä kansallisen puolustuskyvyn merkitystä. Suomen alueellisesta puolustuksesta vastaamme jatkossakin ensi sijassa me suomalaiset itse. Koska puolustuksemme on kunnossa ja meillä on liittolaisia, on Suomi suojassa – meillä on toivoa ja turvallisuutta. Onneakin on ollut matkassa, Niinistö kuvailee Suomen asemaa.