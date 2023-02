Työ- ja oikeusministerinä viime hallituskaudella toimineen Jari Lindströmin (ps./sin.) mukaan saavutetuista eduista luopuminen voi olla hankalaa.

Hän kommentoi twitterissä SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin haastattelua Helsingin Sanomissa. Marinin mukaan talouden sopeutuksen pitää olla oikeudenmukaista.

– Sosiaalidemokraatit eivät usko, että leikkaamalla kasvun eväitä yhteiskuntamme menestyisi, Sanna Marin sanoo HS:ssä.

Marinin mukaan Suomessa tehtiin vuoden 2008 jälkeen virheitä, kun hallitukset leikkasivat valtion menoja.

– Se johti vain kymmeneen hukattuun vuoteen ja kituuttavaan kasvuun. Iso osa siitä velasta on tuon politiikan seurausta.

Ex-ministeri Jari Lindström vastaa SDP:n puheenjohtajan velkapuheisiin.

– Entäpä jos ongelma onkin se, että vuosien saatossa on lisätty erilaisia pysyviä menoeriä ilman, että niihin on ollut riittävää rahoitusta. Ja kun jokin on saavutettu etu, siitä pidetään kiinni ottamalla velkaa miljarditolkulla. Koska hyvinvointivaltio, Lindström sanoo tviitissään.

Hän on samaa mieltä näkemyksestä, että Suomi yksinkertaisesti elää yli varojensa.

– Näin minä tämän näen. Ja kun johonkin on raha annettu, siitä on todella vaikea enää luopua. Ei vaikka ei olisi varaa rahoittaa verotuloilla. Joita muuten kerätään massiivisesti, Jari Lindström tviittaa.

Vasemmistopuolueet ovat arvostelleet aiempaa keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten ja sittemmin sinisten hallitusta siitä, että viime vaalikaudella tehtiin kovia säästöjä valtion menoihin. Lopulta julkinen talous saatiin likimain tasapainoon ja velkaantuminen taitettua.

– Mekin otimme silti velkaa liikaa. Mutta edes yritimme taittaa velkaantumista. Hirveän mekkalan se aiheutti. Se oli vielä kevyt harjoitus sille, mitä pitäisi uskaltaa nyt tehdä. En usko että uskalletaan, Lindström toteaa.

