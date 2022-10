Ex-lähettiläs: Feministinen ulkopolitiikka on heikentänyt Ruotsin asemaa

Feministinen ulkopolitiikka on heikentänyt Ruotsin asemaa maailmalla, arvioi ex-diplomaatti Diana Janse Expressenin mielipidekirjoituksessaan. Janse on toiminut Ruotsin suurlähettiläänä muun muassa Georgiassa ja Syyriassa, minkä lisäksi hän on vaikuttanut Ruotsin maltillisen kokoomuksen eli moderaattien ulkopoliittisena neuvonantajana.

Kirjoituksessaan hän kehottaa Ruotsin seuraavaa, entisen esimiehensä Ulf Kristerssonin johtamaa porvarihallitusta luopumaan ”symbolipolitiikasta”.

Ruotsin silloinen sosiaalidemokraattinen ulkoministeri Margot Wallström määritteli vuonna 2014 maan noudattavan ”feminististä ulkopolitiikkaa”. Käsite on pysynyt sosiaalidemokraattien johtamien hallitusten käytössä.

– Feministisen ulkopolitiikan ongelmana ei ole tasa-arvotyö sinänsä. Ruotsi on vuosikymmenten ja useiden hallitusten aikana vahvasti keskittynyt ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon ulkopolitiikassa, Janse kirjoittaa.

– Ongelma on, että ideologisesti latautuneet teoriat feminismistä on nostettu ulkopolitiikan pääasiaksi. Se on vienyt aikaa ja voimaa Ruotsin tärkeiltä ulko- ja turvallisuuspoliittisilta kysymyksiltä, mikä on heikentänyt asemaamme EU:ssa ja ääntämme maailmalla (feministisen herätyksen kokeneiden piirin ulkopuolella), sekä heikentänyt ulkoasiainhallintomme toimintakykyä näissä asioissa.

Jansen mukaan uuden hallituksen on keskityttävä ulkopolitiikan ”kovaan ytimeen”.

– Tuen lisääminen Ukrainalle. Venäjän vastustaminen. EU:n laajentumisagendan pitäminen hengissä ja EU:n pitäminen yhtenäisenä. Nato-jäsenyys. Vahva transatlanttinen yhteistyö. Järjestelmien väliseen kilpailuun päivitetty vapaakauppapolitiikka. Kiina-suhde, Janse listaa lähivuosien ulkopoliittista agendaa.

Myös Iranin mielenosoittajia on tuettava, Janse kirjoittaa.

– Mutta siihen ei tarvita feministisiä iskulauseita. Ihmisoikeuksien ja tasa-arvon korostaminen on, kuten sanottu, jo vuosikymmenten ajan ollut Ruotsin ulkopolitiikan peruspilareita.

Diana Janse vaikuttaa tällä hetkellä Frivärld-ajatushautomossa. Hänet on myös mainittu mahdollisena Ulf Kristerssonin hallituksen ulkoministerinä.