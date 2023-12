Ex-lähettilään varoitus lännelle: Vladimir Putin uskoo, että hän voi vielä voittaa sodan

Naton omaksuma Ukraina-linja on amerikkalaisen veteraanidiplomaatin Kurt Volkerin mielestä omiaan rohkaisemaan Vladimir Putinia hyökkäyssotansa jatkamiseen.

Siksi linjaa olisi hänen mukaansa syytä muuttaa. Tutkijana nykyisin toimiva Kurt Volker palveli Yhdysvaltain Nato-suurlähettiläänä vuosina 2008–2009 ja maansa Ukraina-erityisedustajana 2017–2019.

– Liittokunnan tähänastinen kanta on ollut se, että Ukrainasta tulee sen jäsen pitkällä aikavälillä, mutta ei niin kauan kuin Venäjä jatkaa sotaansa maata vastaan. Nato on huolissaan siitä, että Ukrainan liittyminen laukaisisi suoran ja välittömän sodan Naton ja Kremlin joukkojen välille ja että tämä saattaisi johtaa ydinaseiden käyttöön, Volker kirjoittaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomon (CEPA) julkaisemassa artikkelissa.

– Tämä näkemys on erheellinen ja antaa Vladimir Putinille viestin, että hänen kannattaa jatkaa taistelua. Niin kauan kuin hän jatkaa, Nato ei ota Ukrainaa jäsenekseen, ja siksi Putin uskoo, että hänellä on vielä mahdollisuus voittaa, Volker sanoo.

Naton olisi hänen mukaansa päinvastoin osoitettava Putinille, että hän ei kykene koskaan kukistamaan Ukrainaa ja että sodan jatkaminen on näin ollen turhaa ja tuhoisaa Venäjälle.

– Eteneminen Ukrainan ottamisessa Nato-jäseneksi tulee lähettämään tämän viestin, Volker toteaa.

Vaihtoehtoisia toteutustapoja

Toisin kuin yleisesti otaksutaan, Naton peruskirjan artikla 5:n mukaiset turvatakuut Ukrainalle eivät tarkoittaisi automaattisesti sitä, että länsimaisia sotilaita olisi lähetettävä rintamalle taistelemaan Venäjän joukkoja vastaan.

Puolustusliiton peruskirjan mukaan yhteen Naton jäsenmaahan kohdistuvaan hyökkäykseen on vastattava kollektiivisesti, mutta sitä ei ole täsmennetty, millainen tämä kollektiivinen vastaus on.

– Siinä ei sanota, että Naton jäsenten on lähetettävä joukkoja rintamalle, vaikka se on tietenkin mahdollista, Volker huomauttaa.

Hän pitää selvänä, että jos Venäjä hyökkäisi esimerkiksi pieniin ja haavoittuvaisiin Baltian maihin, niiden tueksi olisi välttämätöntä lähettää maajoukkoja, mitä alueelle sijoitetut Naton monikansalliset eFP-taisteluosastot osaltaan symboloivat. Päätökset artikla 5:n mukaisesta reagoinnista tehdään Naton neuvostossa kuitenkin tapauskohtaisesti, ja Ukrainan kaltaisen laajan ja väkirikkaan maan kohdalla vaihtoehtoisia turvatakuiden toteuttamisen muotoja olisi hänen mielestään useita.

– Toinen harhaluulo on olettaa, että Vladimir Putin voisi halutessaan kiihdyttää sotaa Ukrainassa, mutta pidättäytyy siitä, koska Nato ei ole tarjonnut Ukrainalle jäsenyyttä. Tämä on kaukana totuudesta.

– Jos Putinilla olisi ollut mahdollisuus laajentaa sotaa Ukrainassa perinteisin keinoin, hän olisi jo tehnyt niin. Totuus on, että hän on menettänyt puolet Ukrainassa taistelleista Venäjän tavanomaisista joukoista eikä kykene nyt perustamaan niitä uudelleen, Volker toteaa.

Kyse on kansallisesta olemassaolosta

Volker sanoo Putinin ja Venäjän sotilasjohdon tietävän, että ydinaseiden käytöllä Venäjä ei saavuttaisi mitään sotilaallista tavoitettaan Ukrainassa, mutta tuottaisi välittömän vastaiskun Venäjän joukkoja vastaan. Ydinaseisiin turvautuminen johtaisi lisäksi Venäjän globaaliin tuomitsemiseen myös Kiinan ja muiden ei-läntisten valtioiden taholta.

– Kolmas harhaluulo on ajatus siitä, että liittyminen Natoon olisi ratkaiseva Putinin aggression laukaiseva tekijä. — Putinille kysymys ei ole Nato-jäsenyydestä vaan Ukrainan olemassaolosta kansallisvaltiona, Volker sanoo.

Hän muistuttaa, että kun Suomesta tuli huhtikuussa 2023 Naton jäsen, Kremlin reaktio jäi hyvin laimeaksi.

Kaikki rajoitukset purettava

Naton jäsenmaat antavat hänen mukaansa Ukrainalle jo nyt valtavia määriä aseita ja ampumatarvikkeita, koulutusta, rahoitusta, logistiikkaa, tiedustelutietoa ja paljon muuta. Jos Naton artikla 5 ulotettaisiin koskemaan Ukrainaa, se voisi hänen mielestään tarkoittaa muun muassa miinanraivaukseen tarkoitettujen alusten lähettämistä Mustallemerelle sekä kaikkien Ukrainalle toimitettaviin tavanomaisiin asejärjestelmiin liittyvien rajoitusten poistamista.

– Aluksi kyse oli Stinger-ohjuksista. Sitten [rajoitusten vähittäinen purkaminen] koski panssarivaunuja, tykistöä, lentokoneita, panssarivaunuja, pitkän kantaman tykistöjärjestelmiä ja niin edelleen. Yhdysvaltojen ja muiden Nato-liittolaisten toimittamiin järjestelmiin liittyy vielä nytkin merkittäviä rajoituksia. Erityisen tärkeitä Ukrainalle olisivat USA:n pisimmän kantaman (300 km) tykistöjärjestelmät, sota-alukset, pitkän kantaman ohjukset ja tietyt lentokonetyypit, kuten A-10-rynnäkkökone. Minkään näistä järjestelmistä ei pitäisi olla saavuttamattomissa, Volker sanoo.

Lisäksi Nato-maat voisivat hänen mukaansa osallistua suoraan Ukrainan ilmapuolustukseen siviilikohteiden suojaamiseksi.

– On huomionarvoista, että Venäjän joukot eivät pysty etenemään maalla. Venäjän ainoa toimiva sotilaallinen taktiikka on siis iskeä Ukrainan kaupunkeihin ja siviili-infrastruktuuriin, hän toteaa.

Minimitavoitteena hän pitää sitä, että Dnipro-joen (Dnepr) länsipuolella sijaitsevat Ukrainan osat – mukaan lukien Kiova, Lviv ja Odessa ja Lviv – pystyttäisiin pitämään turvassa Venäjän ilmaiskuilta.

Jos Nato ryhtyisi näihin konkreettisiin toimiin Ukrainan puolustamiseksi mahdollisimman pian – jopa ennen Ukrainan jäsenyyttä puolustusliitossa – se edistäisi Volkerin mukaan merkittävästi Ukrainan sotamenestystä ja maan tulevaisuudennäkymiä eurooppalaisten demokratioiden joukossa.