Ex-komentaja tyrmää Ukrainan rohkean operaation – Hinta oli liian kova

Ukrainan asevoimien entinen komentaja ja maan nykyinen Lontoon-suurlähettiläs Valeri Zaluzhnyi arvostelee Ukrainan tekemää hyökkäystä Venäjän Kurskiin loppukesällä 2024.
Zaluzhnyin mukaan operaation hinta oli liian kova.
– En tiedä näiden toimien hintaa, mutta selvää on, että se oli liian korkea, ex-komentaja kirjoittaa ukrainalaisen Mirror of the Week -median kolumnissa, jota Kyiv Independent siteeraa.
Ukrainan yllätyshyökkäys Kurskiin toi sen haltuun ensi kuukausina 1300 neliökilometrin alueen.
Asevoimien komentajan Oleksandr Syrskyin suunnittelemassa hyökkäyksessä tarkoituksena oli saada hajautettua Venäjän joukkoja Itä-Ukrainassa sekä vaikeuttaa Moskovan yrityksiä vallata Sumyn alue, mikä sijaitsee Kurskin naapurissa.
Venäjä värväsi Pohjois-Koreasta apuun jopa 12000 sotilasta ja aloitti vastahyökkäyksen, joka kevään kuluessa pakotti ukrainalaiset pois suurimmalta osalta miehittämästään alueesta.
Zaluzhnyin mukaan ”rajoitettuja tunkeutumisia” voidaan tehdä, mutta käytäntö on osoittanut, etteivät ne usein tuota pitkän aikavälin menestystä.
– Yksittäinen taktinen läpimurto kapealla rintamalohkolla ei tuo hyökkääjälle tarvittavaa menestystä, hän sanoo.
Ex-komentaja lisää, että Venäjän joukot onnistuivat hyödyntämään ”teknologisia ja taktisia etuja” Ukrainan saavutusten heikentämiseksi ja myöhemmin omassa vastahyökkäyksessään.
Zaluzhnyin kanta on ristiriidassa Syrskyin kommenttien kanssa. Syrskyi on johdonmukaisesti korostanut Venäjän raskaita tappioita Kurskin kampanjan tärkeimpänä saavutuksena.
Heinäkuussa Syrskyi väitti, että Moskova kärsi hyökkäyksessä 80000 sotilaan tappiot. Hän ei paljastanut Ukrainan lukuja, mutta sanoi Venäjän menetysten olleen huomattavasti suurempia.
Kurskin operaatio oli ensimmäinen merkittävä hyökkäys, jonka Ukraina toteutti Venäjän maaperällä. Sitä kiiteltiin aluksi yllätyksellisyydestään ja laajuudestaan. Asiantuntijat ovat kuitenkin yhä kahta mieltä sen strategisesta merkityksestä.
Kriitikoiden mukaan hyökkäys ei hidastanut Venäjän etenemistä Donetskin alueella ja lisäksi se kehkeytyi kalliiksi, resursseja kuluttavaksi taisteluksi. Vuoden kuluttua hyökkäyksen alkamisesta Ukrainan johtajat mainitsevat edelleen Venäjän tappiot menestyksen mittarina.
Presidentti Volodymyr Zelenskyi siirsi Zaluzhnyin syrjään asevoimien ylipäällikön paikalta helmikuussa 2024 ja nosti hänen tilalleen Syrskyin.