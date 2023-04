Ex-komentaja raivoaa sodanjohdolle – ”venäläisiä komppanioita tuhotaan idässä”

Itä-Ukrainan niin kutsuttujen separatistijoukkojen pahamaineisen ex-komentajan Igor Girkinin mukaan Ukrainan itärintamalla on tällä hetkellä kaksi taisteluiden keskipistettä.

Hän kertoo sosiaalisessa mediassa, että Bahmutissa käydään rajuja katutaisteluita.

– Ukrainalaisia työnnetään pois kaupungin länsiosista erittäin hitaasti. Palkkasotilasyhtiö Wagneria vahvistetaan jatkuvasti vakinaisten joukkojen yksiköillä ja mobilisoiduilla reserviläisillä. (Wagnerin) iskujoukot eivät enää pärjää ilman heitä tuntuvien tappioiden vuoksi.

Girkinin mukaan tilanne on vielä pahempi Avdijivkan ympäristössä.

– Viime päivinä tehtyjen ”lihamyllymäisten” hyökkäysten seurauksena useita komppanioita on tuhottu (ilman pienintäkään tulosta). Ja kyseessä eivät muuten ole kehnoimmat komppaniat. Ongelmat ovat samat kuin viime vuonna – hyökkäyksiä tehdään ilman riittävää tykistövalmistelua, lähestulkoon ilman panssaroituja ajoneuvoja ja ilmavoivat toimii suunnilleen yhtä aktiivisesti ja menestyksekkäästi kuin Borodinon taistelussa vuonna 1812.

Hän sanoo ennusteensa pysyvän edelleen samana. Avdijivkan saartaminen ei ole mahdollista ennen Ukrainan asevoimien odotettua vastahyökkäystä kevään ja alkukesän aikana.

– Ja kyllä, syyllistyn todennäköisesti (Venäjän armeijan) ”häpäisemiseen”, mutta minä olisin ampunut koko asevoimien johdon siitä hyvästä, että nämä ”lihamyllyyn” suuntautuvat hyökkäykset ovat jatkuneet nyt vuoden ajan samalla metodilla. Tämä ei muutu millään muulla tavalla.

Not the jolliest of updates from Girkin, he says Avdiivka will not be encircled before the Ukrainian offensive; Wagner are reinforced with regular army and mobiks as they ran out of people in Bakhmut. pic.twitter.com/yklXZ67kRR

— Dmitri (@wartranslated) April 18, 2023