Evp-upseeri ihmeissään: Kreml sumensi kohteita Yandexin kartoissa

Venäläiset sumensivat hiljattain sotilaskohteita ympäri maata Yandex Mapsissa, toteaa Tatarigami-nimimerkillä kirjoittava ukrainalainen evp-upseeri X-palvelussa.

– Mukaan lukien Izhevskin tehtaan, johon ukrainalaiset dronet joka tapauksessa osuivat (tiistaina). Sotilastason esimerkki Streisandin ilmiöstä.

Tatarigami on Frontelligence Insight -analyysiyhtiön perustaja.

Streisandin ilmiöllä tarkoitetaan tapauksia, joissa yritykset vaientaa tai poistaa internetissä julkaistua informaatiota johtavatkin informaation saaman julkisuuden räjähdysmäiseen kasvuun.

Yandex on venäläinen tietotekniikka-alan yrityskonserni, joka ylläpitää Venäjän suurinta hakukonetta ja tarjoaa muun muassa karttapalveluita.

Tatarigamin X-ketjussa moni vastaaja katsoo, että sumentamalla kohteita Venäjä paljastaa tärkeitä sotilaspaikkoja.

Osa vastaajista huomauttaa, että näitä kohteita voi edelleen tarkastella Google Mapsissa. Lisäksi Yandexin sumennukset on mahdollista kiertää.

Muutama vastaaja toteaa myös, että Ukrainan asevoimat ei todennäköisesti tarvitse Yandexia kohdistaakseen iskujaan kohteisiin.

Russians recently blurred military sites across the country on Yandex Maps, including the Izhevsk factory, which, anyway, was hit by Ukrainian drones. A military grade example of the Barbra Streisand Effect pic.twitter.com/bi56WRJNN0

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) July 1, 2025