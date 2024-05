Evp-kenraali: Venäjän romahdusta ei pidä pelätä

Lännessä on esiintynyt erilaisia arvioita Venäjän tulevasta romahduksesta ja hallitsemattomasta kaaoksesta, jos diktaattori Vladimir Putinin hallinto kaatuisi. Lännessä ollaan oltu myös huolissaan siitä, että Venäjän nöyryyttäminen rintamalla voisi johtaa sodan laajentumiseen.

– Meidän ei pitäisi pelätä Venäjän romahdusta, toteaa Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja, evp-kenraali Ben Hodges viestipalvelu X:ssä.

Hodgesin mukaan lännen pitäisi sen sijaan nopeuttaa Venäjän romahdusta auttamalla Ukrainaa.

– Venäjästä voi tulla normaali maa, joka pysyy omien rajojensa sisällä. Euroopan turvallisuus paranisi vuosikymmenien ajaksi. Valmistaudu siihen, älä pelkää sitä.

Venäläisen toisinajattelija Garri Kasparovin mukaan Kremlin romahdus on hyvä tavoite.

– Sillä hetkellä, kun Putinin hallinto kaatuu Moskovassa, näette monia myönteisiä muutoksia, hän on sanonut.

– On absurdia, että monet lännen johtajat kieltäytyvät toteamasta sitä itsestään selvää asiaa, että diktaattoreiden kaatuminen on arvokas tavoite. Varsinkin, kun he hyökkäävät etujanne ja globaalia järjestystä vastaan. Putin tukee eri puolilla maailmaa diktaattoreita ja terrorihallintoja, Kasparov kirjoittaa X:ssä.

LUE MYÖS:

”Ukrainalla oikeus vastata” – Britannia hyväksyy iskut Venäjälle

Arvio Kremlin haavoittuvuudesta: Nyt kannattaisi iskeä

We should not be scared of Russia's collapse. Instead we should accelerate it by helping Ukraine regain its full sovereignty. Russia can become a normal country, living within its own borders. European security will be better for decades. Prepare for it, don't be scared of it. https://t.co/O547Y98mF4

— Ben Hodges (@general_ben) May 4, 2024