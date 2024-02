Evp-kenraali: Ukrainalta taktinen vetäytyminen, ei suurta vaikutusta operaatioihin

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling arvioi Itä-Ukrainan rintaman tilannetta ukrainalaisten vetäydyttyä Avdijivkan kaupungista.

– Se on yksi rintaman monista paikoista, jossa on koettu taktisia epäonnistumisia viime päivien aikana. Mutta uskon, että se (vetäytyminen) on taktinen. Ukrainan joukot vetäytyvät parempiin puolustusasemiin. Se ei vaikuta kovin paljon operatiivisiin taistelutoimiin, hän sanoo CNN:lle.

Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi ilmoitti viikonloppuna Ukrainan joukkojen vetäytymisestä Avdijivkasta sen jälkeen, kun he olivat pitäneet asemansa Venäjän lokakuussa 2023 uudelleen aloittaman hyökkäyksen jälkeen.

Alivoimaiset ja tykistöammuspulasta kärsivät ukrainalaiset jättivät asemansa kaupungissa neljä kuukautta kestäneiden rajujen taisteluiden jälkeen.

– Pitää muistaa, että tämänkaltaiset taktiset vetäytymiset rintamalla liittyvät USA:n ja Nato-maiden ase- ja kalustotoimitusten taukoon, joka haittaa (Ukrainan sotatoimia), Hertling toteaa.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen republikaanien puhemies Mike Johnson ja hänen liittolaisensa ovat jarruttaneet noin 55,6 miljardia euron sotilasapupaketin etenemistä maan edustajainhuoneessa. Senaatti on jo hyväksynyt paketin

– Myös Venäjä on kärsinyt paljon tappioita. Tuhansia venäläissotilaita on kuollut, Hertling sanoo.

Tavria-joukkojen operatiivisen ja strategisen ryhmän komentajan, kenraali Oleksandr Tarnavskyin mukaan ukrainalaiset puolustajat aiheuttivat valtavia tappioita Venäjän armeijalle ja tuhosivat merkittävän Venäjän miehitysjoukkojen reservin, jota he olivat suunnitelleet käyttävänsä rintaman muilla alueilla hyökkäystoimiin.