Evp-kenraali: USA ei valmistaudu merkittäviä tappioita aiheuttavaan operaatioon

Yhdysvallat tuskin valmistautuu sellaiseen sotilasoperaatioon, josta voisi aiheutua merkittäviä omia tappioita, arvioi Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Harri Ohra-aho viestipalvelu X:ssä.
Ohra-aho huomauttaa, että Yhdysvaltain asevoimat operoi tällä hetkellä kahta sairaalalaivaa. Noin 270 metriä pitkät, aiemmin öljytankkereina toimineet Comfort ja Mercy on varustettu molemmat 1 000 sairaalapaikalla, 12 leikkaussalilla sekä lukuisilla muilla laitteilla.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti aiemmin lähettävänsä toisen sairaalalaivoista Grönlantiin hoitamaan sairaita ihmisiä, jotka eivät saa hoitoa. Tanskan ja Grönlannin viranomaiset kuitenkin torjuivat ehdotuksen.
Tällä hetkellä molemmat alukset ovat Ohra-ahon mukaan ankkuroituna Alabama Shipyardsin telakalla Meksikonlahdella sijaitsevassa Mobilessa, jossa alukset käyvät läpi suunniteltua keskipitkän aikavälin huoltoa ja korjauksia.
– Tämä on harvinainen tapaus, jossa molemmat laivat ovat vierekkäin samalla telakalla, Ohra-aho huomauttaa.
Tammikuussa Alabama Shipyards huomauttikin, että kyseessä on ensimmäinen kerta 30 vuoteen, kun molemmat sairaala-alukset ovat samaan aikaan samassa paikassa.
Sillä, että Comfort ja Mercy eivät ole Yhdysvaltojen asevoimien käytössä, on kuitenkin myös toinen, merkittävä vaikutus.
– Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että sellaiseen laajamittaiseen sotilasoperaatioon ei myöskään valmistauduta, joissa odotettaisiin laajemmin omia tappioita, Ohra-aho linjaa.