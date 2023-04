Evp-kenraali: Krimin vapauttaminen muuttaa kaiken

Yhdysvaltain eläköitynyt kenraali ja Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges arvioi brittilehti The Sunin haastattelussa, että Ukrainan tulevan vastahyökkäyksen tavoitteena on Krimin niemimaan vapauttaminen venäläismiehityksestä.

Edes Bahmutin vapauttaminen ei hänen mukaansa muuta sodan asetelmia ratkaisevasti.

– Ukraina voisi tappaa jokaisen venäläissotilaan 200 mailin säteellä Bahmutista, eikä se muuttaisi stratefista tilannetta, Hodges toteaa.

Sen sijaan niemimaan menettäminen olisi kenraalin Venäjän hyökkäyksen murtava tekijä.

– Krimin voittaminen on avainasemassa – se on ratkaiseva alue. Kun Krim vapautetaan, kaikki on ohi, se muuttaa kaiken, hän sanoo.

– Ukraina tietää, ettei se ikinä tulisi olemaan turvassa, ellei se ota Krimiä takaisin.

Hän arvioi, että hyökkäys voisi toteutua katkaisemalla Venäjän ”maasilta” Krimille Etelä-Ukrainasta. Tämän jälkeen myös Krimin silta saatettaisiin jälleen katkaista.

Isku niemimaalle ei kuitenkaan ole odotettavissa vielä kevään aikana.

– He ovat käyttäneet aikansa kouluttamiseen, harjoitteluun ja tietojen suojaamiseen. He odottavat oikeanlaisia olosuhteita liikkumiselle. He odottavat, että he pystyvät ylläpitämään hyökkäystä.