Evp-kenraali Belgorodin yllätyksestä: Tämä tapahtuu seuraavaksi

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling kommentoi Twitterissä Venäjän Belgorodin alueen taisteluita.

Hänen mukaansa Ukrainan puolella sotivien venäläisten taistelijoiden isku rajan yli Belgorodiin oli todennäköisesti yllätyshyökkäys.

Yllätyshyökkäys on rajoitettu hyökkäys tiettyä tarkoitusta varten.

– Vaikka minulla ei ole ylimääräistä tiedustelutietoa tästä tunkeutumisesta Venäjän alueelle, uskon silti, että kyse on yllätyshyökkäyksestä.

Hertlingin mukaan yllätyshyökkäyksiä käytetään pienen kohteen uhkaamiseen tai valtaamiseen, niillä pakotetaan vihollisen joukot liikkumaan ja suojaamaan hyökkäyksen kohdetta ja ne ovat yleensä pienen joukon tekemiä lyhytkestoisia operaatioita.

– Yllätyshyökkäyksiä tekevät joukot kykenevät toimimaan itsenäisesti (logistiikka- ja huoltolinjoja ei tarvita), ja saavutettuaan tavoitteensa ne yleensä vetäytyvät nopeasti. Tarkoituksena on yllättää vihollinen, sotkea vihollisen suunnitelmia ja aiheuttaa hämmennystä.

Ukrainan puolella sotivat venäläiset taistelijat kertoivat maanantaina iltapäivällä vallanneensa alueita Venäjän Belgorodissa. Vapaan Venäjän legioona (Legion Svoboda Rossii) ilmoitti Telegramissa toimivansa yhdessä Venäjän vapaaehtoisjoukot (RDK) -ryhmän kanssa.

Mark Hertling arvioi vastarintataistelijoiden toimivan seuraavanlaisella tavalla:

1) He pitävät asemansa 48–96 tunnin ajan

2) He ylläpitävät toimintaansa itsenäisesti ilman täydennyksiä

3) He pyrkivät rajaamaan tappionsa.

Jos kyseessä oli yllätyshyökkäys, he saavuttivat Hertlingin mukaan kaikki tavoitteensa:

1) He yllättivät Venäjän rajavartijat ja puolustusministeriön

2) He pelästyttivät paikalliset venäläiset asukkaat kuoliaaksi

3) He lähettivät viestin (Venäjän presidentti Vladimir) Putinille

4) He valtasivat alueita (Venäjän puolella) ilman suuria tappioita

5) He pakottivat Venäjän joukot liikkumaan

Mark Hertlingin mukaan isku osoittautuu yllätyshyökkäykseksi, jos ja kun joukko vetäytyy takaisin Ukrainan puolelle.

– Saatamme nähdä lähitulevaisuudessa muitakin yllätyshyökkäyksiä, harhautusiskuja ja voimannäyttöjä, joiden avulla kerätään tietoa Venäjän joukkojen sijainneista, vahvuuksista ja vahvistusten kyvyistä.

Venäjän joukkojen ja vastarintataistelijoiden yhteenotoista liikkuu ristiriitaisia tietoja. Venäjän puolustusministeriö väitti tiistaina eliminoineensa alueelle hyökänneen joukon. Vapaan Venäjän legioonan ja Venäjän vapaaehtoisjoukot -ryhmän kerrottiin kuitenkin jatkavan operaatiotaan.

Moskovan mukaan hyökkäyksessä on kyse ukrainalaisten sabotöörien tunkeutumisyrityksestä. Ukraina on kiistänyt asevoimiensa osallisuuden iskuissa. Ukrainalaisten mukaan kyse on venäläisten kapinallisten toiminnasta.

Ukrainan sotilastiedustelun sanotaan tekevän pienimuotoista yhteistyötä vastarintataistelijoiden kanssa ilman suoraa osallistumista taisteluihin.

Yesterday, I posited that the attack by the "Russian Volunteer Corps" or "Liberty of Russian Legion" into Belgorod/Bilhorod Oblast was likely a raid.

A raid is doctrinally defined as a type of limited attack for a specific purpose. 1/6

— MarkHertling (@MarkHertling) May 23, 2023