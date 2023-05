Tämä on Belgorodin yllätyksen takana – Evp-kenraali avaa Ukrainan suunnitelmaa

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling kommentoi Twitterissä Venäjän Belgorodin alueen taisteluita.

Belgorodin kuvernööri Vjatseslav Gladkovin mukaan Graivoronista paenneiden ei tule vielä palata takaisin, joten maanantaina alkaneet taistelut ovat ilmeisesti vielä käynnissä. Moskovan mukaan hyökkäyksessä on kyse ukrainalaisten sabotöörien tunkeutumisyrityksestä. Ukraina on kiistänyt asevoimiensa osallisuuden iskuissa. Ukrainalaisten mukaan kyse on venäläisten kapinallisten toiminnasta.

Mark Hertling arvioi, että Belgorodin tapahtumat voivat olla osa sotilasoperaatioita, joilla valmistellaan ja luodaan edellytyksiä Ukrainan varsinaista vastahyökkäystä varten.

Hänen mukaansa lähitulevaisuudessa nähdään todennäköisesti erilaisia ”iskuja” tai harhautusoperaatioita, kuten yllätyshyökkäyksiä, harhautusiskuja ja voimannäyttöjä.

Hertling avaa käsitteiden merkitystä tarkemmin:

Yllätyshyökkäys toteutetaan tiettyä tarkoitusta varten.

– Yllätyshyökkäyksillä tuhotaan pieni kohde, eliminoidaan tai vangitaan pieni määrä vihollisen sotilaita tai kalustoa, vapautetaan vankeja tai pakotetaan vihollisen joukot liikkumaan ja suojaamaan hyökkäyksen kohdetta, Hertling kertoo.

– Yllätyshyökkäykset ovat kestoltaan rajallisia ja jatkuvat niin kauan, kunnes tavoite on saavutettu. Niiden tarkoituksena on myös aiheuttaa hämmennystä ja paniikkia vihollisjoukkojen keskuudessa. Tämän jälkeen ylläkön tehnyt joukko vetäytyy.

Harhautusiskuissa omat joukot käyvät rajoitetun ja pienimuotoisen taistelun vihollisen kanssa.

– Tarkoituksena on antaa vaikutelma hyökkäyksen alkamisesta (ennen varsinaisen hyökkäyksen oikeaa ajankohtaa) siten, että omat joukot eivät kuitenkaan aloita laaja-alaisia taistelutoimia.

Voimannäytöt tarkoittavat omien joukkojen liikuttamista taistelukentällä. Tällä tavalla halutaan antaa kuva joukkojen ryhmittymisestä hyökkäystä varten.

– Tarkoituksena on hämmentää vihollista ilman taistelukosketusta.

Mark Hertlingin mukaan edellä kuvatut sotilaalliset suunnitelmat ovat toimia, jotka yleensä toteutetaan ennen suuria hyökkäysoperaatioita. Tarkoituksena on aiheuttaa hämmennystä vihollisen keskuudessa ja salata varsinaisen hyökkäyksen paikka ja ajankohta.

– Tämä voi liittyä (mutta ei välttämättä liity) tämänhetkisiin tapahtumiin Belgorodissa.

What’s going on in Belgorod?

I’d suggest it may be continuance of shaping operations, prior to Ukraines’ offensive.

Some things we may see in the near future are types of “strikes” or deception operations like raids, feints or demonstrations. Here’s some info on each. 1/6

— MarkHertling (@MarkHertling) May 22, 2023