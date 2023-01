Evp-kenraali arvioi: Tänne Ukrainan uusi hyökkäys voi kohdistua

Yhdysvaltain asevoimien kenraalimajuri evp. James Marks muistuttaa länsimaisten taistelupanssarivaunujen vaativan tuekseen merkittävän määrän huoltoa ja ylläpitoa. Ukrainalaissotilaat pitää lisäksi kouluttaa niiden käyttöön ennen vaunujen siirtoa etulinjaan.

Saksan hallitus arvioi kuluvalla viikolla, että sen lähettämät Leopard 2 -panssarivaunut saataisiin etulinjaan viimeistään maaliskuun loppupuolella. Aikataulua on yritetty vauhdittaa, jotta Ukraina pystyy käyttämään kalustoa Venäjän mahdollisen keväthyökkäyksen torjumiseen tai omien vastahyökkäystensä tukena.

– On hyvä muistaa, että Britannia on lähettämässä omia Challenger -panssarivaunujaan. Joten kasassa on sekoitus erilaista kalustoa, kenraalimajuri toteaa CNN:llä.

Hän painottaa, ettei länsimaisen kaluston tehokkaalle käytölle ole haasteista huolimatta minkäänlaisia esteitä.

Ukraina on toivonut länsimailta lisäksi F-16-hävittäjiä. Maan ilmavoimilla on tällä hetkellä ylimääräisiä lentäjiä, joita voitaisiin lähettää koulutukseen jo ennen mahdollista päätöstä sotilaskoneiden toimittamisesta.

Viime viikkojen aikana Ukrainan kovimmat taistelut on käyty maan itäosassa, jossa Wagner-ryhmän palkkasotilaat ja vangit ovat rynnäköineet toistuvasti Bahmutin kaupungin ympäristössä. Venäjän maahanlaskujoukot ovat pidätelleet ukrainalaisten etenemistä Kreminnan luona ja aloittaneet uusia hyökkäyksiä rintaman eteläosissa Zaporizzjan alueella.

Yhdysvaltain kerrotaan suositelleen Ukrainan sotilasjohdolle vetäytymistä Bahmutista parempiin puolustusasemiin, jotta taisteluun sidottuja joukkoja voitaisiin käyttää vastahyökkäyksissä muilla alueilla. Ukrainan on arvioitu siirtäneen Bahmutin puolustuksen tueksi jopa kymmenen prikaatia eli noin 30 000 sotilasta. Länsimaisten arvioiden perusteella Wagnerilla on alueella 50 000 taistelijaa, joista 80 prosenttia on vankeja.

James Marks kertoo olevansa täysin varma, että Ukraina lähtee lähiaikoina uuteen hyökkäykseen.

– Se tehdään Donbasin alueella tai hieman pohjoisempana Harkovan lähellä, Marks sanoo.

Sen lisäksi Ukraina tulee todennäköisesti iskemään kohti Asovanmerta, sillä Krimin niemimaan ”maasillan” katkaiseminen jakaisi Venäjän hyökkäysjoukot kahteen osaan. Se myös vaikeuttaisi Krimille sijoitettujen joukkojen huoltoa ja voisi altistaa Kertsinsalmen sillan uusille iskuille.

– Jos tämä onnistuu, niin Venäjän toinen osasto voidaan pitää paikallaan samalla kun toista heikennetään. Se ei onnistu samanaikaisesti. Tämä on pitkän aikavälin tavoite, kenraalimajuri toteaa.