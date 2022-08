Evp-kenraali arvioi: Sodan aloite on kääntymässä Ukrainalle

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan arvioi, että aloite Ukrainan ja Venäjän välisessä sodassa saattaa olla kääntymässä Ukrainalle.

Ryanin mukaan Venäjän joukkojen kuluminen ja väsyminen yhdistettynä Ukrainan saamaan aseapuun ovat vähentäneet Venäjän kykyä toteuttaa hyökkäyksiä ja määrittää sodan tempoa. Erityisesti syvälle hyökkääjän rintamalinjojen taakse iskevät raketinheitinjärjestelmät ovat hänen mukaansa muuttaneet sodan dynamiikkaa.

– Sodan alusta alkaen Venäjä hallitsi laajalti taktista ja operationaalista aloitetta. Huolimatta ukrainalaisten puolustajien huomattavasta rohkeudesta, Venäjän asevoimat säilyttivät kyvyn toteuttaa hyökkäyksiä haluamassaan paikassa ja haluamallaan hetkellä, Ryan kirjoittaa Twitterissä.

Ryanin mukaan Venäjä kykeni toteuttamaan hyökkäysoperaatioita ja hallitsemaan sotaa tahtonsa mukaan vielä viimeisimmissä laajoissa hyökkäyksissään Itä-Ukrainassa. Sen jälkeen tilanne on näyttänyt hänen mukaansa muuttuvan Ukrainalle suotuisammaksi. Venäläiset ovat Ryanin mukaan joutuneet maksamaan kovaa hintaa jokaisesta edetystä metristä, mikä on heikentänyt joukkoja huomattavasti.

– Vaikka venäläiset ovatkin onnistuneet äsken valloittamaan Luhanskin alueen, siitä koitui heille merkittäviä tappioita niin henkilöstössä kuin edistyneissä asejärjestelmissä, Ryan kirjoittaa

Venäjän joukkojen väsyminen ja kuluminen yhdistettynä raskaiden raketinheittimien pitkälle Venäjän joukkojen syvyyteen kantavaan tulivoimaan ovat Ryanin mukaan hiljalleen siirtämässä aloitteen pois Venäjältä.

Länsimaat ovat toimittaneet Ukrainalle pitkälle kantavia raketinheitinjärjestelmiä, joilla Ukraina on onnistunut hyökkääjän syvyyteen iskemisessä ja ammusvarastojen tuhoamisessa.

Ukraina on Ryanin mukaan myös onnistunut toteuttamaan pienimuotoisia hyökkäyksiä Ukrainan eteläisissä osissa, jotka hänen mukaansa osoittavat Venäjän rintamalinjan sekä puolustusasemien haavoittuvuuden.

– Ukrainalaiset ovat melkein siinä pisteessä, missä he voivat määrittää missä taistellaan ja missä taistellaan, hän sanoo.

Venäjällä aloitteen menettäminen on Ryanin mukaan katastrofi. Hänen mukaansa se pakottaisi Venäjän rooliin, jossa se kykenisi vain vastaamaan Ukrainan hyökkäyksiin uudelleensijoittamalla joukkojaan, mikä tuhoaisi joukkojen moraalinen ja veisi kaiken taktisen edun.

– Suurimman osan Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta olemme nähneet Ukrainan puolustavan maataan torjumalla Venäjän hyökkäyksiä pohjoisessa, idässä ja etelässä. Tämä tilanne saattaa olla muuttumassa. Jos ukrainalaiset onnistuvat kaappaamaan taktisen ja operationaalisen aloitteen Venäjältä, on Venäjän hyvin vaikea muuttaa dynamiikkaa, Ryan kirjoittaa.

In military operations, we often speak about ‘seizing the initiative’. It is a term used in doctrinal publications, and heavily emphasised in leadership & operations. Today, an examination of whether there may be a pending shift in the initiative in #Ukraine. 1/25 🧵 pic.twitter.com/UQal4wWePB

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) August 7, 2022