Euroviisuissa varaudutaan turvallisuusuhkiin – ”Malmössä todella paljon poliiseja”.

Euroviisut järjestetään toukokuussa Ruotsin Malmössä, ja tänä vuonna huomiota on kiinnitetty etenkin tapahtuman turvallisuuteen. Asiasta uutisoi Expressen. Turvallisuuspoliisi Säpo nosti terroriuhka-arviotaan viime kesänä viisiportaisen asteikon tasolle neljä, ja maassa on viimeisen vuoden aikana paljastunut useita kaavailtuja terrori-iskuja.

Säpo ei Exressenille kommentoi Euroviisuihin kohdistuvia turvallisuusuhkia, mutta turvallisuuspoliisista todetaan terroriryhmien usein etsivän iskuilleen mahdollisimman suurta huomiota. Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntija Magnus Ranstorp taas pitää laulukilpailua terroristien mahdollisena kohteena, mutta ei halua sen kummemmin spekuloida iskulla.

Poliiseja Malmössä tulee olemaan ”todella paljon”, kaupungin poliisista kerrotaan. Tarkkoja lukuja poliisi ei tahdo kertoa julkisuuteen.

Vaikka terrorismin uhasta on Ruotsissa käyty laajaa keskustelua, on Malmön kohdalla varauduttu etenkin Israelin ja Gazan välisen konfliktin aiheuttamiin levottomuuksiin. Kaupungin juutalaisyhteisön kokemasta häirinnästä on uutisoitu jo vuosien ajan, ja SVT:n mukaan israelilainen Euroviisu-tuntija Alon Amir on kehottanut tapahtuman israelilaisia faneja olemaan matkustamatta Malmöön. Myös Israelin osallistuminen kilpailuun on herättänyt arvostelua, joten mielenosoituksiin on kaupungissa varauduttu.

Ranstorpin mukaan Israelin valtuuskunnalla tulee varmasti olemaan omat turvajärjestelyt kilpailun aikana. Lisäksi israelilaisten artistien julkiset esiintymiset aiotaan todennäköisesti rajata itse esiintymisiin ja lehdistötilaisuuksiin, Ranstorp uskoo.

Euroviisujen odotetaan keräävän paikan päälle Malmöön yli 100 000 ihmistä.