Tutkija väläyttää Natolle korvaajaa – tällainen olisi Weto

Tutkija Edward Walker esittää puolustusliitto Naton tilalle uutta liittoumaa. Hän ottaa asian puheeksi Bluesky-viestipalvelussa.
Hän viittaa viimeaikaisiin keskusteluihin, joiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump olisi aikeissa vetää Yhdysvallat pois Nato-liittoumasta. Taustalla on muun muassa Trumpin tyytymättömyys siihen, etteivät eurooppalaiset Nato-maat ole tukeneet Yhdysvaltoja riittävästi Iranin sodassa. Trump on väläytellyt Yhdysvaltain Nato-eroa aiemminkin.
Walkerin mukaan yksi ratkaisu tässä tilanteessa olisi perustaa uusi puolustusliittouma – ilman Yhdysvaltoja.
– Korvaava liittouma (jos sellainen syntyy) olisi mielestäni parempi kuin ei mitään.
Hänen mukaansa se ei kuitenkaan ole itsestään selvää, pitäisikö liittouma perustaa kokonaan uudelleen vai voitaisiinko Naton perustamissopimusta vuodelta 1949 muuttaa niin, että liittouma voisi jatkaa ilman Yhdysvaltoja.
– Joka tapauksessa pitäisi yrittää keksiä vaihtoehtoinen nimi, joka sisältäisi Kanadan, mutta ei Yhdysvaltoja.
Mikä sitten olisi uuden liittouman nimi? Yhdeksi vaihtoehdoksi Walker esittää Länsi-Euroopan sopimusjärjestöä Wetoa. Se viittaisi nimensäkin (Weto) mukaisesti läntisen Euroopan puolustamiseen, sillä valtaosa nykyisistä Nato-maista on maantieteellisesti läntisen Euroopan maita.
– Mielestäni on silti typerää jäädä jumiin pelkkään nimeen. Monet Naton jäsenvaltiot eivät ole Pohjois-Atlantilla, Walker toteaa.
Tutkija viittaa puolustusliitto Naton nimeen. Sana Nato on lyhenne englannin kielen sanoista North Atlantic Treaty Organization eli Pohjois-Atlantin liitosta. Suomessa liittoumasta käytetään yleisesti nimeä puolustusliitto Nato.