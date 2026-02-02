Eurooppa aseistautuu – evp-kenraalin mukaan ”mailakäyrä” alkaa näkyä

Euroopan maiden päättämät lisäykset puolustusmenoihin ovat vahvistamassa mantereen aseteollisuutta nopeaan tahtiin, vaikka tuotanto onkin pirstaloitunutta verrattuna Yhdysvaltoihin.

Euroopassa valmistetaan jo tällä hetkellä Yhdysvaltoja enemmän ja nopeammin laivaston pinta-aluksia ja sukellusveneitä, tykistöammuksia, taistelupanssarivaunuja, tiettyjä panssariajoneuvoja sekä tykistöaseita. Eurooppalaiset sijoittajat ovat aiempaa valmiimpia rahoittamaan puolustusalan yhtiöitä, minkä lisäksi alalle virtaa osaavaa työvoimaa.

Saksalaisen Rheinmetallin ennakoidaan tuottavan pian 1,5 miljoonaa 155 millimetrin tykistöammusta vuodessa, mikä on enemmän kuin koko Yhdysvaltain puolustusteollisuus valmistaa yhteensä.

Entinen pääesikunnan sotilastiedustelun päällikkö, europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok./EPP) sanoo Euroopan ottaneen viime aikoina askeleita oikeaan suuntaan, vaikka oman puolustuksen vahvistamisessa riittääkin vielä työtä.

Puolustusalan sisämarkkinoita vahvistetaan purkamalla sääntelyä, kannustamalla jäsenvaltioita yhteistyöhön ja luomalla uusia rahoituskeinoja. Uusia aloitteita on tulossa Euroopan unionin käsittelyyn.

Toverin mukaan puolustusteollisuuden käynnistäminen ottaa aikansa, mutta käynnistysvaiheen jälkeen kasvu yleensä on aika nopeaa.

– Nyt tämä ”jääkiekkomailakäyrä” alkaa näkymään, eli kasvu on monissa maissa nopeaa esimerkiksi tykistön ammustuotannon, droonien ja panssariajoneuvojen osalta. Mutta etenkin tehokkaimpien pitkän kantaman ilmatorjuntaohjusten ja pitkän kantaman risteilyohjusten tuotantoa pitäisi vielä saada kasvatettua merkittävästi, Pekka Toveri toteaa Verkkouutisille.

Enemmän voimaa kuin Venäjällä

Evp-kenraali pitää tärkeänä, että maanosan puolustuksen ei katsota alkavan jäsenvaltioiden rajalta vaan Ukrainasta. Tässä suhteessa pelotteen onnistumista ei voida pitää riittävänä niin kauan kuin Vladimir Putin on saamassa tavoitettaan Ukrainassa läpi sotimalla.

– Meillä on EU:ssa yli kolminkertainen väkiluku ja reilusti yli kymmenkertainen talous Venäjään verrattuna, ja mahdollisuuksia vahvemmille sanktioille on olemassa, Pekka Toveri muistuttaa.

Vaikka eurooppalaiset asevoimat eivät ole vielä riittävän vahvoja, on niillä lähtökohtaisesti enemmän voimaa kuin Venäjällä.

– Sotilaita ja hävittäjäkoneita on kaksi kertaa enemmän, panssarivaunuja ja tykistöä vähintään kolme kertaa enemmän ja suuria sotalaivoja neljä kertaa enemmän. Lisäksi löytyy pääosin uudempaa ja paremmin ylläpidettyä kalustoa ja paremmin koulutettuja sotilaita, evp-kenraali toteaa.

Alueelliset erot ovat edelleen suuria vahvuuden ja etenkin valmiuden osalta. Venäjä on vahvempi ydinaseiden osalta, mutta Britannian ja Ranskan ydinaseet ovat jo sellaisinaan merkittävä pelote Kremlin suuntaan.

– Yleisesti ottaen erityisesti Venäjän rajavaltioissa ja isoissa jäsenvaltioissa on vahvat asevoimat. Vaikka puhutaan eurooppalaisista asevoimista, tärkein yhdistävä tekijä on edelleen Nato, ja esimerkiksi puheet euroarmeijasta eivät ole realistisia, Toveri sanoo.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin poukkoilevan politiikan harvoja myönteisiä puolia ovat hänen toimintansa seuraukset, jotka yhdistävät ja herättelevät Eurooppaa.

– Jos jollekin ajatus Euroopan vastuusta puolustaa itseään on tullut vasta nyt ensimmäisen kerran, tämän on täytynyt pitää päänsä pensaassa kohtuuttoman pitkään, Toveri sanoo.

Eurooppalaiseen aseteollisuuteen siirtymisessä meillä on merkittäviä haasteita, joista suurin on aika.

– Keskeiset tiedustelupäälliköt Euroopassa ovat varoittaneet, että meillä on vain joitakin vuosia aikaa varautua siihen, että Venäjä haastaa meitä sotilaallisesti. Siksi on kiire, Pekka Toveri toteaa.