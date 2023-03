Euroopasta on tullut panssarivaunujen markkinoiden pääareena

Herääminen kollektiivisen turvallisuuden unesta on saanut Euroopan maat kasvattamaan jyrkästi puolustusbudjettejaan, mikä alkaa vähitellen näkyä puolustusalan markkinoilla tilauksina, joita on lykätty vuosia. Erityisesti tilausmäärien nousu näkyy taistelupanssarivaunuissa, joita on tilattu tai tilaamassa jo yli 1 700, ja tilauslistan pää on tuskin vielä näkyvissä.

Ensimmäinen täysimittainen sota teollistuneiden valtioiden välillä sitten toisen maailmansodan on osoittanut, että taistelupanssarivaunujen aika ei sittenkään ole ohi niin kuin jotkut jo ehtivät luulla. Siksi maat kiirehtivät nyt uusimaan ja jotkut myös lisäämään panssarivaunukalustoaan.

Ensimmäisenä markkinoille ehti Puola, joka on myös tilausmäärien kärjessä. Se on tilannut viime keväästä lähtien Yhdysvalloista 250 M1A2 Abrams SEPv3- ja 116 M1A1 Abrams FEP-vaunua ja niiden päälle vielä Etelä-Koreasta 180 K2-vaunua ja 820 sen K2PL-versiota, jotka kootaan Puolassa.

Yhteensä Puola on siis tilannut 1 366 taistelupanssarivaunua, joka yhdessä sen käytössä jo olevien noin 240 Leopard 2 -vaunun kanssa nostaa sen maavoimien vaunumäärän huikeaan 1 600:aan.

Italian maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Pietro Serino on ilmoittanut Italian tarvitsevan 125 uutta Leopard 2A7+ -taistelupanssarivaunua, mutta Italian mediassa on näkynyt myös 250 vaunun hankinta-aikeita. On mahdollista, että hankintamäärä on 250 vaunua, jos maavoimat korvaa vuodesta 1995 asti käytössä olleet C1 Ariete -panssarivaunut, ja 125, jos se pitää vanhat vaunut yhä käytössä.

Norjasta on tulossa uusi Leopard 2A7+:n käyttäjä, joka on tilannut 54 vaunua optiolla nostaa tilausmäärä 72:een. Tšekki on ilmoittanut tilaavansa 50 Leopard 2A7+:ää niiden 14 2A4:n lisäksi, jotka se saa Saksalta kompensaatioksi Ukrainaan lähettämistään T-72-vaunuista.

Romania on tilannut 54 Abrams-vaunua. Valintaperusteena lienee ollut yksinkertaisesti raha, koska Abramsien hinta asettuisi noin miljardiin dollariin, kun Leopard 2A7+:t maksaisivat lähes kaksi kertaa enemmän. Romanian on korkea aika uusia taistelupanssarivaunukalustoaan, joka nojaa edelleen 377 T-55AM-panssarivaunuun ja sen kotimaisiin päivitysversioihin TR-85 ja TR-85M1 Bizonul.

Viimeisimpänä Liettuan asevoimien komentaja kenraaliluutnantti Valdemaras Rupšys ilmoitti paikallisen TV3-kanavan mukaan 15. maaliskuuta, että maavoimille aiotaan hankkia 54 taistelupanssarivaunua. Liettua haluaa muuttaa yhden mekanisoidun jalkaväkipataljoonan panssarivaunupataljoonaksi.

Rupšysin mukaan asevoimat on suositellut tätä maan hallitukselle osana tavoitetta luoda asevoimiin divisioonan kokoinen yksikkö.