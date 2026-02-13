”Euroopan täytyy asettaa taloutensa sotakannalle”

Venäjän potentiaalisen aggression vastatoimena Euroopan maiden täytyy asettaa taloutensa sotakannalle, sanoo entinen Naton pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen. Hänen mukaansa Euroopan heikkous piilee sen asevoimien huonossa varustelussa ja heikossa aseteollisuuden tuotannossa.

– Tarvelista on pitkä… Meidän täytyy kiihdyttää tuotantokapasiteetin laajentamista strategisessa sotilaskalustossa, jossa aiemmin nojauduimme Yhdysvaltoihin. Euroopan talous pitää panna sotakannalle konkreettisella tasolla, Rasmussen totesi El Paisille.

Hänen mukaansa sen saavuttamiseksi Euroopan autonvalmistajien täytyy siirtää ”ylituotantokapasiteettinsa” sotilaalliseen tuotantoon, ”kuten Yhdysvallat teki vuonna 1941”, kun se ”kuukausien kuluessa” muutti taloutensa sotakannalle ja perusti panssarivaunujen, lentokoneiden, laivojen ja ammusten tuotannon.

Rasmussenin mukaan tällä tavoin Eurooppa varmistaisi oman puolustuksensa ja kiihdyttäisi autonomiaansa Naton pääjäsenestä Yhdysvalloista. Hän korosti, että mantereemme ”on turvallisuuden hätätilassa” ja että Moskova voi hyökätä johonkin Euroopan maahan ”ennen vuosikymmenen loppua”.

– Emme heränneet ensimmäiseen herätykseen – Krimin valtaukseen vuonna 2014 – emmekä toiseen – sodan syttymiseen Ukrainassa vuonna 2022. Kolmas oli [Donald] Trumpin uudelleenvalinta, hän sanoi.

Rasmussen ilmaisi myös epäilyksensä, että Trump pystyisi saamaan aikaan rauhansopimuksen Ukrainassa kesään mennessä.

– Olen melkein varma, että kesäkuuhun mennessä ei synny sopimusta, koska [Vladimir] Putin ei halua rauhaa. Niin kauan kuin hän uskoo pystyvänsä voittamaan taistelukentällä, mikään ei kannusta häntä osallistumaan rakentaviin rauhanneuvotteluihin, hän totesi.

Rasmussen uskoo, että Putin pyrkii yhä muuttamaan Ukrainan vasallivaltioksi.

Sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022 ja Trump vaati Euroopan Nato-jäsenmaita lisäämään sotilasmenojaan, Eurooppa on syventynyt vahvistamaan sotateollisuuttaan. Esimerkiksi Rheinmetall on rakentamassa 16:ta tehdasta – joista osa on jo valmiina – lisätäkseen 155 millimetrin tykinammusten tuotannon 1,5 miljoonaan vuodessa. Tämä ylittäisi koko Yhdysvaltojen tuotannon.

International Institute for Strategic Studies IISS arvioi, että yhdysvaltalaisten aseiden ja joukkojen korvaaminen Euroopassa maksaa noin biljoona dollaria (845 miljardia euroa).