Euroopan johtajat: Ukrainan on oltava vahvoilla ennen rauhaa

Euroopan johtajat ovat antaneet yhteisen lausunnon Ukrainasta. Lausunnon on jakanut sosiaalisessa mediassa yksi sen allekirjoittajista, tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet Stubbin lisäksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, Britannian pääministeri Keir Starmer, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Puolan pääministeri Donald Tusk, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von den Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa, Norjan pääministeri Jonas Støre ja Tanskan pääministeri Mette Fredriksen.

Lausunto menee sanasta sanaan seuraavasti:

Meitä kaikkia yhdistää toiveemme oikeudenmukaisesta ja kestävästä rauhasta, jonka Ukrainan kansa ansaitsee.

Tuemme vahvasti presidentti Donald Trumpin kantaa, jonka mukaan taistelut on lopetettava välittömästi ja että neuvottelujen lähtökohtana pitäisi olla nykyinen yhteyslinja. Olemme edelleen sitoutuneet periaatteeseen, jonka mukaan kansainvälisiä rajoja ei saa muuttaa väkisin.

Venäjän viivyttelytaktiikka on osoittanut kerta toisensa jälkeen, että Ukraina on ainoa osapuoli, joka suhtautuu vakavasti rauhaan. Me kaikki voimme nähdä, että Vladimir Putin valitsee edelleen väkivallan ja tuhon.

Siksi olemme selvillä siitä, että Ukrainan on oltava vahvimmassa mahdollisessa asemassa – ennen tulitaukoa, tulitauon aikana ja sen jälkeen. Venäjän talouteen ja puolustusteollisuuteen kohdistuvaa painetta on lisättävä, kunnes Putin on valmis tekemään rauhan. Kehitämme toimenpiteitä, joilla Venäjän liikkumattoman valtion omaisuuden arvo hyödynnetään täysimääräisesti, jotta Ukrainalla on tarvitsemansa resurssit.

Johtajat tapaavat myöhemmin tällä viikolla Eurooppa-neuvostossa. Tapaamisessa keskustellaan siitä, miten työtä Ukrainan tukemiseksi voidaan jatkaa edelleen.