Euroopan ei tarvitse olla globaali suurvalta – Mika Aaltola: Venäjän patoaminen riittää

Euroopan ei tarvitse tavoitella globaalin suurvallan asemaa – riittää, että Venäjän uhka pystytään patoamaan, sanoo kokoomuksen europarlamentaarikko Mika Aaltola viestipalvelu X:ssä.

Aaltolan mukaan Euroopan nykyiset puolustushaasteet ovat melkoinen vuori kiivettäväksi, mutta eivät sentään mikään Mount Everest. Hän korostaa, että aivan kaikkea ei tarvitse saavuttaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Euroopan ei tarvitse ylittää kynnystä alueellisesta mahdista globaaliksi suurvallaksi. Sen ei tarvitse rakentaa lentotukialuslaivastoa ulottaakseen voimankäyttöään kaukaisille valtamerille, Aaltola listaa.

– Sen on kyettävä patoamaan heikentyvä Venäjä, jonka bruttokansantuote on kymmenen kertaa pienempi kuin Euroopan.

Kokoomusmeppi painottaa, että Euroopan edistys on tällä saralla osittain varsin vaikuttavaa.

Esimerkiksi tykistön suhteen Eurooppa on ottanut johtoaseman Yhdysvaltoihin verrattuna, ja tuotanto onkin kuusinkertaistunut vain kahdessa vuodessa. Vuoteen 2026 mennessä Eurooppa on taas saavuttamassa 2,4 miljoonan ammuksen vuosivauhdin, mikä tarkoittaisi kahdeksankertaista kasvua vain neljässä vuodessa.

Vertailun vuoksi, pelkästään saksalainen Rheinmetall tavoittelee 1,5 miljoonan ammuksen vuosituotantoa vuoteen 2027 mennessä. Yhden yrityksen tuotanto ylittää siis koko Yhdysvaltojen puolustusteollisuuden 1,2 miljoonan ammuksen tavoitteen.

Poimintoja videosisällöistämme

Aaltola sanookin, että vastaavaa mobilisaatiovauhtia ei ole nähty sitten toisen maailmansodan.

– Tämä ei ole enää teoriaa. Saab tuotti 400 000 ammusta vuonna 2025, eli suunnilleen saman verran kuin koko Eurooppa tuotti ennen täysimittaista hyökkäystä. Ei ihan surkeaa suorittamista, Aaltola sanoo.

Lisäksi puolustusyhtiöiden tilauskannat kasvoivat 15 prosenttia vuonna 2024, mikä kertoo Aaltolan mukaan jatkuvasta kasvusta tilapäisen piikin sijaan.

– Alan yritykset Euroopassa eivät ole mitään Piilaakson jäljitelmiä, vaan yrityksiä, jotka rakentavat teknologiaa suoraan Euroopan turvallisuuden kannalta olennaisiin tarpeisiin, Aaltola toteaa.

– Tekoälyä taistelukentän hallintaan, satelliitteja tiedusteluun sekä lennokkeja valvontaan ja iskuihin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Euroopan haasteena ei Aaltolan mukaan ole Yhdysvaltoihin verrattavan globaalin voimankäyttökoneiston rakentaminen tai globaalin supervalta-aseman tavoittelu. Riittää, että maanosa tuottaa tarpeeksi tykistökranaatteja, ilmatorjuntaohjuksia, panssariajoneuvoja ja ammuksia, jotta mikä tahansa Venäjän seikkailu NATO-alueelle olisi maalle itsemurha.

– [Euroopan] on oltava murtamaton alueellinen linnoitus, jolla on taloudellinen ja sotilaallinen voima pelotella ja tarvittaessa lyödä aggressio rajoillaan, Aaltola tiivistää.

– Vuori on jyrkkä, mutta eurooppalaiset ovat jo puolivälissä ja huippu häämöttää.

Euroopan puolustushaaste on vuori kiivettäväksi, muttei sentään mikään Everest. Ollaan myös rehellisiä siitä, mitä meidän on saavutettava. Euroopan ei tarvitse ylittää kynnystä alueellisesta mahdista globaaliksi suurvallaksi. Sen ei tarvitse rakentaa lentotukialuslaivastoa… — Mika Aaltola (@MikaAaltola) February 15, 2026