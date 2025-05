EU:n Venäjä-kauppa romahti, yksi tuoteryhmä on poikkeus

EU:n tuonti Venäjältä väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, kun taas vienti Venäjälle kasvoi, ilmenee Eurostatin keskiviikkona julkaistuista tilastoista.

EU:n tavaravienti Venäjälle oli tammi-maaliskuussa noin 8 miljardia euroa ja tuonti noin 8,7 miljardia euroa.

EU:n kauppataseen alijäämä Venäjän kanssa oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 0,8 miljardia euroa, mikä on huomattavasti pienempi kuin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä mitattu 46,6 miljardin euron alijäämähuippu.

EU:n kauppaan Venäjän kanssa on vaikuttanut voimakkaasti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. EU on asettanut useita tuonti- ja vientirajoituksia eri tuotteille, minkä seurauksena vienti Venäjälle on vähentynyt 58 prosenttia ja tuonti Venäjältä 86 prosenttia vuosien 2022 ja 2025 ensimmäisten neljännesten välillä.

Vielä vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä Venäjä oli suurin öljytuotteiden toimittaja EU:lle. Öljyn tuonnin osuus Venäjältä laski vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen 29 prosentista vain 2 prosenttiin vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä. Samaan aikaan tuontiosuudet Yhdysvalloista, Norjasta ja Kazakstanista ovat kasvaneet.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Venäjä oli edelleen suurin lannoitteiden toimittaja. Tuontitullit tai pakotteet eivät toistaiseksi vaikuta lannoitteiden tuontiin. Venäjän osuus EU:n ulkopuolisesta lannoitteiden tuonnista laski hieman vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen 28 prosentista 26 prosenttiin vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä.

Venäjän osuus EU:n nesteytetyn maakaasun tuonnista laski vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen 22 prosentista 19 prosenttiin vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä. Tammi-maaliskuussa nesteytettyä maakaasua tuotiin eniten Yhdysvalloista.

Samaan aikaan Venäjän osuus EU:n maakaasun tuonnista laski vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen 48 prosentista 17 prosenttiin kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa. EU tuo eniten maakaasua tällä hetkellä Algeriasta, jonka osuus maakaasun tuonnista on 30 prosenttia.

Yhdessä tuoteryhmässä vienti on kasvanut sodan alkamisen jälkeen: Eurostatin tilastoista selviää, että lääkkeiden vienti Venäjälle on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana. Kun vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä lääketuotteiden viennin arvo oli 2257 miljoonaa euroa, se oli kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa 2351 miljoonaa euroa.