EU:n santarmijoukot voivat tukea Suomea rajakriisissä

Rajavartiolaitos käynnistää yhteistyön Euroopan santarmistojoukkojen (European Gendarmerie Force, EUROGENDFOR) kanssa. Asiasta kerrotaan Rajavartiolaitoksen tiedotteessa.

Yhteistyö tukee Rajavartiolaitoksen valmiuden sekä suorituskykyjen rakentamista ja ylläpitoa sekä luo uuden instrumentin, jonka avulla Rajavartiolaitos voi saada kansainvälistä tukea vakavassa rajaturvallisuuden häiriötilanteessa.

Santarmistolla tarkoitetaan sotilaallisesti järjestynyttä toimivaltaista lainvalvontaviranomaista, jonka tehtäviin kuuluvat sisäisen turvallisuuden tehtävät. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi rajaturvallisuus, lainvalvonta ja rikostorjunta. Santarmistolla on lisäksi sotilastehtäviin liittyvät tiedot, taidot ja tehtävät.

EUROGENDFOR on Euroopan unionin jäsenmaiden santarmistoviranomaisista koostuva organisaatio. Organisaatioon liittyneet viranomaiset ovat erikoistuneet lainvalvontaviranomaisten toimintaan normaali- ja kriisiajan ympäristöissä. Sen tehtäväkenttään kuuluu muun muassa yleisen turvallisuuden palauttaminen, järjestyksen ylläpito, rikollisuuden torjunta ja lainvalvontaviranomaisten organisaatioiden kehittäminen kriisialueilla.

Rajavartiolaitoksen näkökulmasta santarmistoyhteistyöstä on saatavilla useita hyötyjä. Yhteistyö tuo Suomea lähemmäksi Euroopan isoja jäsenmaita turvallisuusviranomaisten toimintojen osalta. Tiiviit yhteistoimintasuhteet voivat kriisitilanteessa mahdollistaa myös nopean tuen saamisen Rajavartiolaitokselle tai muille kansallisille turvallisuusviranomaisille.

Santarmistoyhteistyön kehittäminen ei vaikuta Rajavartiolaitoksen sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin, tai Rajavartiolaitoksen toimintojen kehittämiseen osana kansallista puolustusjärjestelmää. Santarmistoyhteistyö mahdollistaa rajaturvallisuustehtävien kansainvälisen koulutus- ja harjoitusyhteistyön kehittämisen Rajavartiolaitoksen maa-, meri- kuin ilmaoperaatioiden osalta. Sen kautta kyetään myös kehittämään ymmärrystä turvallisuusympäristöstä. Yhteistyö kehittää niitä Rajavartiolaitoksen suorituskykyjä, jotka säilyvät kaikissa oloissa Rajavartiolaitoksen vastuulla ja joiden tehokkaalla toteutuksella luodaan edellytyksiä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiselle sekä puolustusjärjestelmän toimivuudelle.