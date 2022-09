EU:hun saapuvien venäläisten määrä kasvoi viime viikolla yli 30 prosenttia

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin mukaan lähes 66 000 Venäjän kansalaista on saapunut Euroopan unioniin viimeisen viikon (19. syyskuuta – 25. syyskuuta) aikana, uutisoi CNN. Tämä on yli 30 prosenttia enemmän edelliseen viikkoon verrattuna.

Viime viikon aikana suurin osa venäläisistä saapui unioniin Suomen ja Viron rajanylityspaikkojen kautta.

– Viimeisen neljän päivän aikana Suomeen on saapunut 30 000 Venäjän kansalaista. Valtaosalla heistä on oleskelulupa tai viisumi EU:n jäsenvaltioihin tai Schengen-sopimukseen assosioituneisiin maihin, toisilla on kaksoiskansalaisuus.

Jäsenvaltiot ilmoittavat myös tilapäistä suojelua tarvitsevien Ukrainan kansalaisten maahantuloista, kun he pakenevat Ukrainan itäiseltä miehitetyltä alueelta Venäjän kautta, Frontex lisää.

Virasto arvioi, että ”laittomat rajanylitykset todennäköisesti lisääntyvät, jos Venäjän federaatio päättää sulkea rajan mahdollisilta varusmiehiltä”.