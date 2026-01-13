Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
EU-parlamentti Ranskan Strasbourgissa. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / FREDERICK FLORIN

EU-parlamentti kielsi iranilaiset diplomaatit tiloistaan

  • Julkaistu 13.01.2026 | 16:17
  • Päivitetty 13.01.2026 | 16:18
  • EU, Iran
Puhemiehen mukaan sortotoimiin syyllistynyttä Iranin hallintoa ei haluta legitimoida.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Euroopan parlamentti on kieltänyt iranilaisten diplomaattien ja muiden edustajien pääsyn parlamentin tiloihin, kertoo puhemies Roberta Metsola.

– Tämä ei voi jatkua entiseen malliin. Kun Iranin rohkea kansa jatkaa oikeuksiensa ja vapautensa puolustamista, olen tänään päättänyt kieltää kaikkien Iranin islamilaisen tasavallan diplomaattien ja muiden edustajien pääsyn kaikkiin Euroopan parlamentin tiloihin, Metsola kertoi maanantaina X-palvelussa.

– Tämä parlamentti ei auta legitimoimaan tätä hallintoa, joka on pysynyt pystyssä kidutuksen, sorron ja murhien avulla.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan yli 600 mielenosoittajaa on saanut surmansa kolme viikkoa kestäneissä Iranin hallinnon vastaisissa protesteissa.

LUE MYÖS:
Iranin suurlähettiläs kutsuttiin puhutteluun

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)