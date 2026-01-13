EU-parlamentti kielsi iranilaiset diplomaatit tiloistaan

Euroopan parlamentti on kieltänyt iranilaisten diplomaattien ja muiden edustajien pääsyn parlamentin tiloihin, kertoo puhemies Roberta Metsola.

– Tämä ei voi jatkua entiseen malliin. Kun Iranin rohkea kansa jatkaa oikeuksiensa ja vapautensa puolustamista, olen tänään päättänyt kieltää kaikkien Iranin islamilaisen tasavallan diplomaattien ja muiden edustajien pääsyn kaikkiin Euroopan parlamentin tiloihin, Metsola kertoi maanantaina X-palvelussa.

– Tämä parlamentti ei auta legitimoimaan tätä hallintoa, joka on pysynyt pystyssä kidutuksen, sorron ja murhien avulla.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan yli 600 mielenosoittajaa on saanut surmansa kolme viikkoa kestäneissä Iranin hallinnon vastaisissa protesteissa.

