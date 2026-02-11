EU-parlamentti hyväksyi 90 miljardin euron lainan Ukrainalle

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona lakipaketin, jolla myönnetään Ukrainalle 90 miljardin euron EU-laina vuosille 2026 ja 2027.
Ukraina voi käyttää rahoista 60 miljardia euroa puolustuksen vahvistamiseen ja 30 miljardia euroa makrotalousapuun ja budjettitukeen.
Lainapaketti rahoitetaan EU:n yhteisellä lainanotolla. Komissio on arvioinut velanhoitokustannusten olevan noin miljardi euroa vuonna 2027 ja noin 3 miljardia euroa vuodessa vuodesta 2028 alkaen. Ukraina on vastuussa lainan pääoman takaisinmaksusta saatuaan sotakorvauksia Venäjältä.
Rahoitukseen sisältyy EU:n mukaan ehto, että Ukrainan on sitouduttava jatkamaan demokraattisia uudistuksia ja torjumaan korruptiota.
Lainapaketille tarvitaan vielä neuvoston virallinen hyväksyntä ennen kuin komissio voi suorittaa ensimmäisen maksun vuoden 2026 toisella neljänneksellä.