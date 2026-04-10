Verkkouutiset

Kremlin palkkamurhaaja yritti ampua upseerin, jäi kiinni yllätysiskussa

Ukrainan turvallisuuspalvelu seurasi miestä ja esti salamurhan viime hetkellä.
(Kuvakaappaus) www.t.me/SBUkr
  | Julkaistu 10.4.2026
  • 20:33
  | Päivitetty 10.4.2026
  • 20:35

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU pidätti ulkomaisen palkkamurhaajan, joka yritti ampua Ukrainan laivaston korkea-arvoisen upseerin Venäjän federaation käskystä, SBU kertoo Telegramissa.

Odessassa suoritetun erikoisoperaation seurauksena Venäjän agentti pidätettiin itse teossa.

Palkkamurhaajan kerrotaan asettuneen pistoolin ja kahden lippaan kanssa lähelle ukrainalaisen upseerin asuinalueen uloskäyntiä.

Kypärämyssy päässään mies teeskenteli korjaavansa polkupyöräänsä ja odotti kuljettajan ajaman auton ilmestymistä.

Kun auto lähestyi uloskäyntiä, agentti heitti polkupyörän auton renkaiden alle ja yritti avata tulen kuljettajaa kohti.

Tässä vaiheessa SBU pidätti palkkamurhaajan, jonka liikkeitä oli seurattu jo aiemmin.

Mies on 37-vuotias erään Balkanin niemimaan valtion asukas, jonka Venäjän tiedustelupalvelut olivat värvänneet.

Mies saapui helmikuussa 2026 Kiovaan esiintyen turistina. Hän matkusti myöhemmin Odessaan toteuttamaan Venäjän käskyä. Hänen venäläinen ohjaajansa kertoi aseen ja ammusten kätköpaikan.

Tämän jälkeen hän selvitti kohteen asuinpaikat ja liikkumisreitit ja sopi ohjaajansa kanssa salamurhan paikasta.

Tekijä on pidätettynä, ja häntä uhkaa jopa 12 vuoden vankeustuomio.

Ukrainan iskut muuttivat taistelukenttää, mahdollistavat nyt vastahyökkäykset
Ukrainan torjuntadrooneilla on tärkeitä taktisia vaikutuksia.
Ukrainan komentaja muistelee: Tuhosimme pataljoonan
Ukrainalainen laskuvarjoupseeri kertoo Kurskin alueella olleen paljon pohjoiskorealaisia sotilaita.
”Ukrainan presidentti operoi mestarillisesti Persianlahdella”
Venäjän aggressiota torjuva maa näyttäytyy Peter Dickinsonin mukaan nyt turvallisuuden tuottajana.
