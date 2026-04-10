Kremlin palkkamurhaaja yritti ampua upseerin, jäi kiinni yllätysiskussa

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU pidätti ulkomaisen palkkamurhaajan, joka yritti ampua Ukrainan laivaston korkea-arvoisen upseerin Venäjän federaation käskystä, SBU kertoo Telegramissa.

Odessassa suoritetun erikoisoperaation seurauksena Venäjän agentti pidätettiin itse teossa.

Palkkamurhaajan kerrotaan asettuneen pistoolin ja kahden lippaan kanssa lähelle ukrainalaisen upseerin asuinalueen uloskäyntiä.

Kypärämyssy päässään mies teeskenteli korjaavansa polkupyöräänsä ja odotti kuljettajan ajaman auton ilmestymistä.

Kun auto lähestyi uloskäyntiä, agentti heitti polkupyörän auton renkaiden alle ja yritti avata tulen kuljettajaa kohti.

Tässä vaiheessa SBU pidätti palkkamurhaajan, jonka liikkeitä oli seurattu jo aiemmin.

Mies on 37-vuotias erään Balkanin niemimaan valtion asukas, jonka Venäjän tiedustelupalvelut olivat värvänneet.

Mies saapui helmikuussa 2026 Kiovaan esiintyen turistina. Hän matkusti myöhemmin Odessaan toteuttamaan Venäjän käskyä. Hänen venäläinen ohjaajansa kertoi aseen ja ammusten kätköpaikan.

Tämän jälkeen hän selvitti kohteen asuinpaikat ja liikkumisreitit ja sopi ohjaajansa kanssa salamurhan paikasta.

Tekijä on pidätettynä, ja häntä uhkaa jopa 12 vuoden vankeustuomio.