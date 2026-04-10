Ukrainan iskut muuttivat taistelukenttää, mahdollistavat nyt vastahyökkäykset

Ukrainan joukkojen lisääntyvät iskut Venäjän ilmapuolustusjärjestelmiä vastaan ​​ja droonien torjuntamäärät ovat johtaneet Ukrainan viimeaikaiseen ​​menestykseen taistelukentällä, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

ISW:n mukaan Ukrainan joukot ovat saavuttaneet talvella 2025–2026 ja keväällä 2026 merkittävimmät voittonsa taistelukentällä sitten elokuun 2024, kun Ukraina hyökkäsi Kurskin alueelle. Ukrainalaiset ovat vapauttaneet eniten alueita sitten vuoden 2023 vastahyökkäyksen.

Ukrainan miehittämättömien järjestelmien joukkojenkomentaja, majuri Robert ”Magyar” Brovdi raportoi 9. huhtikuuta, että hänen joukkonsa ovat tuhonneet yhdeksän Venäjän ilmapuolustusjärjestelmää Ukrainan miehitetyillä alueilla 1. huhtikuuta lähtien.

Ukrainan miehittämättömien järjestelmien joukot ovat torjuneet yhä enemmän venäläisiä drooneja tämän vuoden helmikuun lopusta ja maaliskuusta lähtien. Tammikuussa torjuttiin 2 975, helmikuussa 3 679 ja maaliskuussa 7 674 droonia.

– Ukrainan torjuntadrooneilla on tärkeitä taktisia vaikutuksia taistelukentällä, koska Venäjän joukot käyttävät drooneja häiritäkseen Ukrainan puolustusta, mikä puolestaan ​​mahdollistaa venäläisten etenemisen ja estää ukrainalaisten etenemisen. Ukrainan lisääntyvät venäläisten droonien torjuntamäärät hidastavat siksi hyökkääjän etenemistä ja mahdollistavat puolustajan vastahyökkäykset, ISW kertoo.