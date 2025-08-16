EU-johtajien mukaan pakotteet kovenevat, kunnes sota Ukrainassa päättyy

Eurooppalaisten maiden johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, julkaisivat lauantaina 16. elokuuta yhteisen lausunnon Alaskassa pidetyn Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamisen jälkeen.

Lausunnossa kiitetään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia pyrkimyksistä lopettaa Venäjän hyökkäyssota ja saavuttaa oikeudenmukainen ja kestävä rauha. Lausunnossa korostetaan, ettei sopimusta synny ennen kuin kaikki osapuolet, erityisesti Ukraina, ovat mukana neuvotteluissa.

– Olemme myös valmiita työskentelemään presidentti Trumpin ja presidentti [Volodymyr] Zelenskyin kanssa kolmenvälisen huippukokouksen järjestämiseksi Euroopan tuella, lausunnossa luvataan.

EU-johtajat painottivat, että Ukrainalla on oltava vahvat turvallisuustakuut ja ettei sen puolustuskykyä tai kansainvälistä yhteistyötä tule rajoittaa. Venäjällä ei heidän mukaansa saa olla veto-oikeutta Ukrainan EU- tai Nato-jäsenyysprosesseihin.

– Vain Ukraina voi tehdä päätöksiä alueistaan. Kansainvälisiä rajoja ei saa muuttaa voimakeinoin. Tukemme Ukrainalle jatkuu. Olemme päättäväisiä tekemään vielä enemmän vahvistaaksemme Ukrainaa oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan aikaansaamiseksi, lausunnossa todetaan.

– Niin kauan kuin tappaminen Ukrainassa jatkuu, olemme valmiita kasvattamaan painetta Venäjää kohtaan. Jatkamme pakotteiden vahvistamista sekä laajempia taloudellisia toimia lisätäksemme painetta Venäjän sotataloutta kohtaan, kunnes oikeudenmukainen ja kestävä rauha on saavutettu.

Lausunnossa ovat mukana Suomen presidentin lisäksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Britannian pääministeri Keir Starmer, Puolan pääministeri Donald Tusk, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costa ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.