EU-johtaja pilkkaa Vladimir Putinia, onnittelee äänivyörystä jo nyt

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel pilkkaa tänä viikonloppuna pidettäviä Venäjän presidentinvaaleja. Asiasta kirjoittaa muun muassa Kyiv Independent.

Michel onnitteli diktaattori Vladimir Putinia ”äänivyörystä”, vaikka vaalien ensimmäinen äänestyspäivä on vasta tänään.

Tällä Michel viittaa siihen, että Venäjällä järjestettävät presidentinvaalit eivät ole tosiasiassa vapaat demokraattiset vaalit, ja Putinin uudelleenvalinta on käytännössä varma.

– Ei vastustusta. Ei vapautta. Ei muuta vaihtoehtoa, Michel kirjoittaa X:ssä.

Vladimir Putinilla on vaaleissa kolme vastaehdokasta, mutta heillä ei ole realistista mahdollisuutta voittaa vaaleja.

⚡️Michel mockingly congratulates Putin on ‘landslide victory’ as Russian presidential elections begin.

Charles Michel mocked Vladimir Putin on the first day of the Russian pseudo-democratic presidential elections that are expected to grant him six more years in power.…

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 15, 2024