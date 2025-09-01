Unkarin ulkoministeri Peter Szijjártó sanoo, että Budapest käyttää veto-oikeuttaan konkreettisten neuvottelulukujen avaamiseen Ukrainan EU-jäsenyydestä. Hän varoitti, että Bryssel ja Kiova ”vaarantavat yhdessä Unkarin energiaturvallisuuden”, uutisoi Euromaidan Press.

Szijjártón mukaan Budapest estää Ukrainan EU-jäsenyyttä koskevien varsinaisten neuvottelujen aloittamisen vedoten huoleen maataloudesta, turvallisuudesta ja energiakustannuksista.

Kööpenhaminassa pidetyn epävirallisen EU:n ulkoministerikokouksen jälkeen Szijjártó sanoi Unkarin ”ei salli liittymisneuvottelujen varsinaisen osan eli neuvottelukierrosten avaamista”.

Ministeri perusteli kantaansa väittämällä, että Ukrainan EU-jäsenyys ”tuhoaisi unkarilaiset maanviljelijät, Unkarin ruokaturvan ja sallisi Ukrainan mafian pääsyn Unkariin”.

Szijjártó syytti Brysseliä ja useimpia EU-jäsenvaltioita sodan jatkamisen asettamisesta etusijalle rauhanneuvottelujen sijaan.

– Bryssel ja useimmat Euroopan unionin jäsenvaltiot valmistautuvat Ukrainan sodan pitkäaikaiseen jatkumiseen, eivät ole kiinnostuneita rauhanneuvottelujen onnistumisesta ja ovat valmiita lähettämään Ukrainalle vielä monia tuhansia miljardeja forintteja lisää, hän sanoi.

Hän arvosteli EU:n komissiota siitä, että se toimii ”käytännössä Ukrainan komissiona, joka edustaa täysin Ukrainan etuja, vastoin jäsenvaltioiden etuja”.

Sen sijaan Unkari jatkaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanpyrkimysten tukemista, sillä ”vain Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen sopimus voi johtaa ratkaisuun”, Szijjártó sanoi.

Ukraina haki EU-jäsenyyttä pian Venäjän hyökkäyksen jälkeen vuonna 2022 ja sai ehdokasaseman vain muutaman kuukauden päästä. Unkarin veto-oikeus EU-jäsenenä antaa sille kuitenkin mahdollisuuden estää asian etenemisen.