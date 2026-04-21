EU ehdottaa etätöiden lisäämistä – tavoitteena välttää energiakriisi

Euroopan komissio suosittelee etätöihin jäämistä energiakriisin helpottamiseksi, kertoo Financial Times.
Taustalla on Lähi-idän kriisiytynyt tilanne, mikä on nostanut äkillisesti esimerkiksi öljyn hintaa. Vaikka pahin tilanne Hormuzinsalmella on helpottumassa, öljymarkkinoiden palautumisessa ennalleen voi mennä useita kuukausia.
Euroopan komissio aikoo esitellä jäsenmaille esityksen, jossa luetellaan keinoja energiankulutuksen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. FT:n näkemän asiakirjan mukaan yksi toimenpide-ehdotus liittyy etätöihin siirtymiseen.
Komissio huomauttaa, että laajaan etätyöhön siirryttäessä fossiilisten polttoaineiden kulutus laskee. Tämä on suoraan seurausta siitä, että ihmiset eivät joudu kulkemaan yksityisautolla tai joukkoliikennevälineillä työpaikalleen.
Euroopan komissio uskookin, että etätyö on yksi tehokas keino vähentää fossiilisen energian kulutusta. Komissio suosittaa, että yritykset määräisivät työntekijöilleen vähintään yhden etätyöpäivän viikossa.
Tuoretta ehdotusta on luonnehdittu kunnianhimoiseksi. Se poikkeaa merkittävästi useiden työpaikkojen johdon näkemyksistä, joiden mukaan työntekijöiden pitäisi palata etätöistä toimistolle. Lähitöihin palaaminen ei ole sujunut ongelmitta, sillä monet etätöihin tykästyneet työntekijät ovat havainneet työnteon onnistuvan jopa tehokkaammin etänä kuin hälyisellä avokonttorilla.
Työntekijöiden läsnäoloa lisätäkseen monilla työpaikoilla on otettu käyttöön pakolliset toimistopäivät, jolloin työntekijöiden on saavuttava toimistolle. Kaikki työntekijät eivät ole ottaneet kiristyneitä lähityövaatimuksia myönteisesti vastaan etenkään silloin, jos toimistolla työskentelyn ei nähdä tuovan mitään lisäarvoa työntekoon.
Etätyön eduiksi koetaan myös ajansäästö, jousto muun elämän kanssa – ja vähentynyt polttoaineiden kulutus.
